СМИ: не сумевший попасть на концерт фанат Тейлор Свифт стал ее охранником

Житель американского Нэшвилла Дэвис Перриго устроился охранником с целью попасть на концерт Тейлор Свифт, сообщает People.

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Мужчина, который работает бухгалтером, является страстным поклонником американской певицы. Он не смог приобрести билеты на её концерт и решил проблему оригинальным способом - устроился в службу охраны стадиона, работающую на шоу.

«Это своего рода благословение, что я не смог купить билеты. Я посетил много различных спортивных мероприятий, но это было самое громкое, что я когда-либо видел», — рассказал Перриго.

Ранее американская певица Тейлор Свифт была признана одним из самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, сообщает RT.

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