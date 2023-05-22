СМИ: не сумевший попасть на концерт фанат Тейлор Свифт стал ее охранником
Житель американского Нэшвилла Дэвис Перриго устроился охранником с целью попасть на концерт Тейлор Свифт, сообщает People.
Мужчина, который работает бухгалтером, является страстным поклонником американской певицы. Он не смог приобрести билеты на её концерт и решил проблему оригинальным способом - устроился в службу охраны стадиона, работающую на шоу.
«Это своего рода благословение, что я не смог купить билеты. Я посетил много различных спортивных мероприятий, но это было самое громкое, что я когда-либо видел», — рассказал Перриго.
Ранее американская певица Тейлор Свифт была признана одним из самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru