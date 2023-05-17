В Оренбурге отменили концерт Пелагеи
17 мая 202318:39
Певица Пелагея в своём Telegram-канале объявила о переносе концерта, который должен был состояться в Оренбурге 18 мая.
По её словам, за два дня до шоу организаторы сослались на технические причины, из-за чего выступление было перенесено на осень.
«Мы очень расстроены, и приносим всем свои извинения», — написала Пелагея.
Ранее в Санкт-Петербурге отменили выступление казахского рэпера Jah Khalib, сообщают «Невские новости».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru