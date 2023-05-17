В Оренбурге отменили концерт Пелагеи

По её словам, за два дня до шоу организаторы сослались на технические причины, из-за чего выступление было перенесено на осень.

«Мы очень расстроены, и приносим всем свои извинения», — написала Пелагея.

Ранее в Санкт-Петербурге отменили выступление казахского рэпера Jah Khalib, сообщают «Невские новости».



