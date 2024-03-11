СМИ: Концертный тур Анны Асти в России решили перенести
Запланированные на весну выступления певицы Анны Асти решили перенести, но отменять их не будут. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации концертов исполнительницы.
Согласно данным, будет переноситься «весь маршрут».
«Ей дали "зеленый свет": на федеральных каналах она появилась, на ВДНХ выступила. Другой вопрос, что мы уже по технической части не успеваем к 19 марта подготовиться (к концерту в Волгограде – ред. НСН)», - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что концерт в Волгограде, скорее всего, состоится в апреле. Подчеркивается, что в ближайшие дни певица объявит о переносе.
Ранее, 8 марта, Анна Асти впервые выступила на публике после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой и длительного перерыва. После возвращения из отпуска артистка дала концерт на выставке «Россия», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru