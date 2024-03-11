СМИ: Концертный тур Анны Асти в России решили перенести

Согласно данным, будет переноситься «весь маршрут».

«Ей дали "зеленый свет": на федеральных каналах она появилась, на ВДНХ выступила. Другой вопрос, что мы уже по технической части не успеваем к 19 марта подготовиться (к концерту в Волгограде – ред. НСН)», - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что концерт в Волгограде, скорее всего, состоится в апреле. Подчеркивается, что в ближайшие дни певица объявит о переносе.

Ранее, 8 марта, Анна Асти впервые выступила на публике после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой и длительного перерыва. После возвращения из отпуска артистка дала концерт на выставке «Россия», передает «Радиоточка НСН».

