«Анна Asti на минималках»: Кто заменит покинувшую Россию певицу

Певицы Мари Краймбрери, Mary Gu и Mia Boyka могли бы заменить Анну Asti на российской сцене после скандала вокруг «голой вечеринки» блогерши Насти Ивлеевой. Подобное мнение высказал в беседе с NEWS.ru продюсер и критик Евгений Бабичев.

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По мнению эксперта, Мари Краймбрери уже является «Анной Asti на минималках», однако артистке необходимо поработать над ярким репертуаром. Весомой творческой единицей является и певица Mia Boyka, ее карьера только начинается. Также продюсер выделил и Mary Gu, которая хорошо стартовала с альбомом «Дисней» в период пандемии, но позже затерялась.

«Пока трое работают на свою аудиторию. Если удастся по чуть-чутьцеплять аудиторию из каждой возрастной категории, может быть очень хорошая перспектива», — добавил Бабичев.

Он также отметил, что Анна Asti остается заметной персоной и предположил, что глобально никто не сможет отменить ее.

Ранее певица вместе с мужем покинула Россию после отмены концертов на фоне скандала вокруг вечеринки в клубе «Мутабор». Исполнительница решила переждать зиму за границей и планирует вернуться к работе на корпоративах весной 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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