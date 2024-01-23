«Анна Asti на минималках»: Кто заменит покинувшую Россию певицу

По мнению эксперта, Мари Краймбрери уже является «Анной Asti на минималках», однако артистке необходимо поработать над ярким репертуаром. Весомой творческой единицей является и певица Mia Boyka, ее карьера только начинается. Также продюсер выделил и Mary Gu, которая хорошо стартовала с альбомом «Дисней» в период пандемии, но позже затерялась.

«Пока трое работают на свою аудиторию. Если удастся по чуть-чутьцеплять аудиторию из каждой возрастной категории, может быть очень хорошая перспектива», — добавил Бабичев.

Он также отметил, что Анна Asti остается заметной персоной и предположил, что глобально никто не сможет отменить ее.

Ранее певица вместе с мужем покинула Россию после отмены концертов на фоне скандала вокруг вечеринки в клубе «Мутабор». Исполнительница решила переждать зиму за границей и планирует вернуться к работе на корпоративах весной 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

