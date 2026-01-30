Рыбников назвал устаревшей информацию о запрете скачивания его песен
Композитор Алексей Рыбников назвал устаревшей информацию о запрете скачивания его музыки из Apple Music, а также о грядущем суде с компанией. Об этом сообщает РБК.
По словам, причиной возникших проблем стали права на произведения, которые ранее «были бесхозными».
«Теперь ими управляет Первое музыкальное издательство. Сейчас оно упорядочивает использование прав», - отметил музыкант.
Ранее Мосгорсуд временно запретил скачивание и распространение ряда композиций Рыбникова, в том числе из кинокартин «Шла собака по роялю», «Приключения Буратино», «Сказки, сказки, сказки Старого Арбата», «Остров сокровищ», «Тот самый Мюнхгаузен», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психолог похвалила родителей, которые платят детям за оценки
- Рыбников назвал устаревшей информацию о запрете скачивания его песен
- Три важных правила: Как правильно делиться своими чувствами с партнером
- Психолог: Средняя продолжительность совместной жизни до брака составила 2-3 года
- РФ ратифицировала соглашение с Белоруссией о взаимной защите граждан
- Женщин призвали делать первый шаг для знакомства с мужчиной
- Канадские визовые центры в РФ прекратили прием документов для оформления виз
- «Трудности в праздники»: Психолог назвал причину роста разводов в январе
- Песков: Путин «никуда не приглашал» Владимира Зеленского
- Россиянам рассказали, почему таксисты отказываются от поездки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru