Рыбников назвал устаревшей информацию о запрете скачивания его песен

Композитор Алексей Рыбников назвал устаревшей информацию о запрете скачивания его музыки из Apple Music, а также о грядущем суде с компанией. Об этом сообщает РБК.

По словам, причиной возникших проблем стали права на произведения, которые ранее «были бесхозными».

«Теперь ими управляет Первое музыкальное издательство. Сейчас оно упорядочивает использование прав», - отметил музыкант.

Ранее Мосгорсуд временно запретил скачивание и распространение ряда композиций Рыбникова, в том числе из кинокартин «Шла собака по роялю», «Приключения Буратино», «Сказки, сказки, сказки Старого Арбата», «Остров сокровищ», «Тот самый Мюнхгаузен», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
