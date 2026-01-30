Суд запретил скачивание песни «Бу-ра-ти-но» через Apple Music

Суд обязал Роскомнадзор и иных лиц «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование песни "Бу-ра-ти-но" из фильма "Приключения Буратино", а также перечисленных ниже объектов по соответствующим указателям страниц» в приложении Apple Music на платформе Apple Inc. Запрет затронул 247 композиций из советских фильмов. В их числе произведения из картин «Шла собака по роялю», «Серафим Полубес и другие жители Земли», «Сказки, сказки, сказки Старого Арбата», «Остров сокровищ», «Тот самый Мюнхгаузен».

Ранее Рыбников подал в Мосгорсуд иск к корпорации Apple и потребовал запретить распространение своих песен, поскольку композитор не предоставлял такого права. Обеспечительный запрет на скачивание композиций будет действовать до решения суда по заявлению. Ближайшее заседание запланировано на 2 февраля.

