СМИ: группа «Звери» объяснила потасовку в самарском баре
Солист группы «Звери» Роман Билык пытался дать отпор назойливым посетителям самарского бара, заявил директор группы «Звери» Александо Островский корреспонденту URA.RU.
По его словам, посетители слишком настойчиво пытались сфотографироваться с музыкантом и требовали оказать им большее внимание. Получив вежливый отказ, поклонники не угомонились и начали хамить певцу, что и вызвало недовольство исполнителя, которое попало на видео.
Накануне очевидцы и СМИ сообщали о том, что фронтмен группы «Звери» устроил потасовку в баре в Самаре.
Ранее группа «Звери» представила в пятницу, 19 мая, новый альбом под названием «На синем трамвае», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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