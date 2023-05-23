СМИ: группа «Звери» объяснила потасовку в самарском баре

Солист группы «Звери» Роман Билык пытался дать отпор назойливым посетителям самарского бара, заявил директор группы «Звери» Александо Островский корреспонденту URA.RU.

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По его словам, посетители слишком настойчиво пытались сфотографироваться с музыкантом и требовали оказать им большее внимание. Получив вежливый отказ, поклонники не угомонились и начали хамить певцу, что и вызвало недовольство исполнителя, которое попало на видео.

Накануне очевидцы и СМИ сообщали о том, что фронтмен группы «Звери» устроил потасовку в баре в Самаре.

Ранее группа «Звери» представила в пятницу, 19 мая, новый альбом под названием «На синем трамвае», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Официальная страница группы "Звери" в ВКонтакте, фотограф Алина Плинер
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