Легостаев: Группа «Звери» проверит своих фанатов на прочность
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей в мире музыки.
Россияне стали меньше слушать музыку
Общий мобильный интернет-трафик в музыкальных сервисах в первой половине апреля 2022 года снизился почти на 12% по сравнению со второй половиной марта.
Илья Легостаев: «Видимо, новостной фон в сочетании с ограничениями слегка охладили потребительский потенциал любителей музыки. В роли хорошей новости выступает рост подписчиков в российских сервисах», - сказал журналист.
«Звери» отметят юбилей стадионным концертом
Большой концерт группы «Звери» состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 20 августа 2022 года.
Илья Легостаев: «В летнем сезоне ожидается некоторая активация концертной жизни на самых больших площадках. Кроме Басты и группы «Руки вверх!», которые намерены выступить на большой арене в Лужниках, стадионный концерт объявили и «Звери». Группа планирует отыграть большое шоу на стадионе «Открытие Банк Арена» 20 августа. Формально выступление приурочено к 20-летию коллектива, а сам концерт решили назвать «Для тебя» по песне, которая стала в своё время первым официальным синглом «Зверей». Видимо, у самых преданных поклонников, которым, очевидно, плюс-минус 40 лет, появится шанс проверить себя на прочность в условиях танцевального партера», - отметил критик.
Бас-гитарист «Арии» собирает деньги на сольный альбом
Бас-гитарист группы «Ария» Виталий Дубинин объявил краудфандинговую акцию по сбору средств на свой сольный альбом. На странице проекта на ресурсе Planeta.ru, помимо изданий диска, в нескольких версиях, можно заказать такие раритеты, как, например, подарочное CD-издание сингла «Русский сон», которое не поступит в свободную продажу.
Илья Легостаев: «На данный момент собрано примерно 650 тысяч рублей. Нет никаких сомнений в том, что поклонники «Арии» не будут жадничать, и сольный альбом музыканта, который является одним из долгожителей в коллективе, обязательно увидит свет. Остаётся лишь гадать, какую музыку Виталий Дубинин не мог себе позволить в рамках группы», - задался вопросом собеседник.
Ник Кейв и Уоррен Эллис записали альбом псалмов
Ник Кейв анонсировал свой новый альбом «Seven Psalms», записанный вместе с давним коллаборатором Уорреном Эллисом.
Илья Легостаев: «Как можно догадаться, альбом состоит из псалмов, которые Ник Кейв читает под музыку. Можно предположить, что это будет не самая простая для восприятия музыка, которая, тем не менее, очень рекомендована для прослушивания для общего развития», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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