Легостаев: Группа «Звери» проверит своих фанатов на прочность

Илья Легостаев: «В летнем сезоне ожидается некоторая активация концертной жизни на самых больших площадках. Кроме Басты и группы «Руки вверх!», которые намерены выступить на большой арене в Лужниках, стадионный концерт объявили и «Звери». Группа планирует отыграть большое шоу на стадионе «Открытие Банк Арена» 20 августа. Формально выступление приурочено к 20-летию коллектива, а сам концерт решили назвать «Для тебя» по песне, которая стала в своё время первым официальным синглом «Зверей». Видимо, у самых преданных поклонников, которым, очевидно, плюс-минус 40 лет, появится шанс проверить себя на прочность в условиях танцевального партера», - отметил критик.

