СМИ: Глюкоза задолжала налоговой службе 1,2 миллиона рублей

По данным СМИ, сумма долга составила 1,2 миллиона рублей. Отмечается, что певица получила предупреждение о том, что в случае неуплаты налогов ее счета будут заблокированы, также артистка не сможет выехать за границу.

Ранее критик и продюсер Евгений Бабичев раскритиковал перезапуск проекта продюсера Максима Фадеева «Глюкоза» из-за политической повестки в треке «Мыши», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фадеев представил новую песню проекта Глюк'oZa под названием «Мыши», уточнив, что это «та самая Глюк'oZa». Наталья Чистяково-Ионова, которая была в этом образе прошлые годы, больше не будет принимать участия в проекте.

