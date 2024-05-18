СМИ: Глюкоза задолжала налоговой службе 1,2 миллиона рублей
Российская поп-ппевица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более миллиона рублей, отмечает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, сумма долга составила 1,2 миллиона рублей. Отмечается, что певица получила предупреждение о том, что в случае неуплаты налогов ее счета будут заблокированы, также артистка не сможет выехать за границу.
Ранее критик и продюсер Евгений Бабичев раскритиковал перезапуск проекта продюсера Максима Фадеева «Глюкоза» из-за политической повестки в треке «Мыши», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Фадеев представил новую песню проекта Глюк'oZa под названием «Мыши», уточнив, что это «та самая Глюк'oZa». Наталья Чистяково-Ионова, которая была в этом образе прошлые годы, больше не будет принимать участия в проекте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru