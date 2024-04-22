Продюсер Бабичев раскритиковал перезапуск «Глюкозы» из-за политической повестки

Фадеев представил новую песню проекта Глюк'oZa под названием «Мыши», уточнив, что это «та самая Глюк'oZa». Наталья Чистяково-Ионова, которая была в этом образе прошлые годы, больше не будет принимать участия в проекте. При этом подписчики Фадеева в комментариях акцентирует внимание на том, что раньше Глюк'oZa пела про снежинки, добермана и бабочек, а в новом релизе обращается к Европе.

По словам Бабичева, манера и голос исполнения схожи с Ионовой, однако политическая подоплека вряд ли пойдет на пользу проекту.

«Глюк'oZа» создавалась как добрый, чистый проект для детей. В пик популярности собирались полные залы, в основном дети и родители», — напомнил Бабичев.

Он выразил мнение, что нынешний проект может оттолкнуть привыкших к «Глюкозе» поклонников.

Ранее певец Шура (Александр Медведев) в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что обновленная версия проекта Глюк'oZа имеет все шансы на успех, поскольку Фадеев является талантливым музыкантом, который знает, что делает.

