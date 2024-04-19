«Бросаюсь танцевать»: Певец Шура объяснил, почему Глюкоза запела про политику

Продюсер Максим Фадеев представил новую песню проекта Глюк'oZa под названием «Мыши», уточнив, что это «та самая Глюк'oZa». Наталья Чистяково-Ионова, которая была в этом образе прошлые годы, больше не будет принимать участия в проекте. При этом подписчики Фадеева в комментариях акцентирует внимание на том, что раньше Глюк'oZa пела про снежинки, добермана и бабочек, а в новом релизе обращается к Европе. По словам Шуры, представленная песня соответствует трендам и повестке времени.

«Ритм, стиль, манера исполнения - все узнаваемо с первых аккордов. Лайк, и бросаюсь в танец. Максим сильный продюсер и музыкант, он знает, что делает. Время сейчас непростое, и песни «ни о чем», «что делаю, о том и пою» перестали быть актуальными. «Мыши» - не первая песня про Европу, мы все помним трек «Танцуй, Россия!». Слушатель Глюк'oZы вырос вместе с самим проектом, поэтому завоевывать молодое поколение старым способом, который сработал тогда, сегодня неэффективно. Максим, конечно, это знает, поэтому и новые треки о политике с иронией, ну куда же без нее. Проект Глюк'oZa имеет все шансы быть популярным у своего слушателя, который был с ней все эти годы», - заявил он.

При этом исполнитель ушел от ответа на прямой вопрос о возможном перезапуске собственных хитов.

«Все вам расскажи, как в песне все «секреты по карманам». Я много что планирую, дай бог здоровья и сил мне и моим соотечественникам, будет у нас «все отлично», как в моей песне….», - сказал Шура.

Ранее поп-певица Дарья Зотеева (INSTASAMKA) представила обновленную версию песни «Мой мармеладный», автором которой также является Максим Фадеев. Исполнительница изменила куплеты известного хита, в новом прочтении лирическая героиня не делится историей отношений, а сообщает о потраченных деньгах, напоминает «Радиоточка НСН».

