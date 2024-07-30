«Прячется от поклонников»: Нарколог объяснил стремление Глюк’оZы лечь в рехаб

«Если речь идет в первую очередь о детоксикационной терапии, то первым этапом реабилитации будет медицинская реабилитация. Соответственно, нужно будет заключить договор на оказание платных медицинских услуг. Такие договоры у нас добровольные. А принудительное лечение возможно по решению суда. Суд может обязать пройти курс в связи с химической зависимостью, но это не тот случай», — сказал Ковтун.

По словам собеседника НСН, как правило, нервные срывы излечиваются в амбулаторных условиях, а желание Глюк’оZы отправиться в рехаб может быть продиктовано стремлением спрятаться от поклонников.

«Большинство нервных срывов лечатся амбулаторно, путем посещения психолога, психотерапевта, психиатра. Чтобы положить человека в рехаб, нервный срыв должен быть неким сильным заболеванием невротического регистра, которое бы не позволяло посещать специалиста в амбулаторных условиях. Либо это зависимость, которая не дает возможность человеку сохранять трезвое состояние и амбулаторно лечиться, либо это достаточно сильное психическое расстройство, которое требует стационарного лечения и реабилитации. В данном случае это скорее способ уйти от лишнего внимания общественности. При тех же обстоятельствах обычный человек все перенесет проще», — подытожил он.

Ранее Глюк’oZa объяснила свое необычное поведение на концерте в Красноярске приемом антидепрессантов.

