«Прячется от поклонников»: Нарколог объяснил стремление Глюк’оZы лечь в рехаб

На госпитабизацию Глюк’оZы в рехаб необходимо согласие самой певицы, о принудительном лечении в ее случае речь не идет, сказал НСН Александр Ковтун. 

В ситуации, в которой оказалась певица Глюк’оZа (Наталья Чистякова-Ионова), как правило, лечение проводится амбулаторно, желание знаменитости отправиться на лечение в рехаб может быть продиктовано ее желанием скрыться от поклонников. Об этом НСН заявил нарколог Александр Ковтун.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Глюк’oZу хотят положить в рехаб в ближайшее время. Близкие и команда рассматривают варианты как на родине, так и за ее пределами. Сообщается, что артистка не возражает относительно реабилитации. Сейчас к певице приставили двух охранников, которые не отходят от нее ни на шаг и следят за ней во время выступлений. Ковтун подчеркнул, что дать согласие на помещение в рехаб должна сама певица.

«Кошмар и непотребность!»: Глюк’oZа шокировала Фадеева и Красноярск

«Если речь идет в первую очередь о детоксикационной терапии, то первым этапом реабилитации будет медицинская реабилитация. Соответственно, нужно будет заключить договор на оказание платных медицинских услуг. Такие договоры у нас добровольные. А принудительное лечение возможно по решению суда. Суд может обязать пройти курс в связи с химической зависимостью, но это не тот случай», — сказал Ковтун.

По словам собеседника НСН, как правило, нервные срывы излечиваются в амбулаторных условиях, а желание Глюк’оZы отправиться в рехаб может быть продиктовано стремлением спрятаться от поклонников.

«Большинство нервных срывов лечатся амбулаторно, путем посещения психолога, психотерапевта, психиатра. Чтобы положить человека в рехаб, нервный срыв должен быть неким сильным заболеванием невротического регистра, которое бы не позволяло посещать специалиста в амбулаторных условиях. Либо это зависимость, которая не дает возможность человеку сохранять трезвое состояние и амбулаторно лечиться, либо это достаточно сильное психическое расстройство, которое требует стационарного лечения и реабилитации. В данном случае это скорее способ уйти от лишнего внимания общественности. При тех же обстоятельствах обычный человек все перенесет проще», — подытожил он.

Ранее Глюк’oZa объяснила свое необычное поведение на концерте в Красноярске приемом антидепрессантов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Шоу-бизнесНаркологЛечениеРеабилитацияПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры