СМИ: Бруно Марс должен казино больше 50 млн долларов

По информации издания, артист должен больше 50 миллионов долларов одному из крупнейших владельцев казино и парков развлечений по всей Америке MGM Resorts. Отмечается, что певца подвела страсть к покеру и большим ставкам.

В 2013 году в интервью GQ Марс рассказал, что начал играть в казино с 19 лет, следовательно, еще задолго до прихода популярности.

Ранее американский рэп-исполнитель Канье Уэст вышел в свет в толстовке с надписью «Черные псы», отмечает RT.

