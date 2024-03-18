СМИ: Бруно Марс должен казино больше 50 млн долларов
Певец Бруно Марс проиграл много денег в казино, из-за чего влез в долги, передает издание NewsNation.
По информации издания, артист должен больше 50 миллионов долларов одному из крупнейших владельцев казино и парков развлечений по всей Америке MGM Resorts. Отмечается, что певца подвела страсть к покеру и большим ставкам.
В 2013 году в интервью GQ Марс рассказал, что начал играть в казино с 19 лет, следовательно, еще задолго до прихода популярности.
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