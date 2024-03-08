Натали Портман официально развелась с мужем после 11 лет брака

Американская актриса Натали Портман оформила развод с танцором театра и балета Бенжаменом Мильпье, сообщило издание People.

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Портман получила официальное заключение о разводе. Процедура заняла восемь месяцев. Актриса прожила в браке с танцором 11 лет.

По словам представителя Портман, бракоразводный процесс прошел во Франции, где теперь уже бывшие супруги живут с детьми. Отмечается, что актриса тяжело переживала развод, но друзья ее поддержали.

Возможной причиной развода СМИ называют неверность Мильпье.

Ранее стало известно, что австралийский актер и певец Хью Джекман разводится с женой Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет брака, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/natalieportman
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