Канье Уэст появился на публике в толстовке с надписью на русском языке

Рэпер появился на публике в серой толстовке, на которой большими буквами написано «Черные псы» на кириллице. Отмечается, что это часть новой коллекции «Gosha», представленной Уэстом совместно с российским дизайнером Гошей Рубчинским.

Также в коллекцию входят футболки и спортивные штаны, а также черные и серые носки.

В декабре прошлого года стало известно, что Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды Yeezy, созданного Уэстом. Музыкант назвал это сотрудничество важным достижением в истории дизайна, отмечает «Радиоточка НСН».

