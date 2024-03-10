Канье Уэст появился на публике в толстовке с надписью на русском языке
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст вышел в свет в толстовке с надписью «Черные псы». Об этом пишет издание Hyperbeast.
Рэпер появился на публике в серой толстовке, на которой большими буквами написано «Черные псы» на кириллице. Отмечается, что это часть новой коллекции «Gosha», представленной Уэстом совместно с российским дизайнером Гошей Рубчинским.
Также в коллекцию входят футболки и спортивные штаны, а также черные и серые носки.
В декабре прошлого года стало известно, что Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды Yeezy, созданного Уэстом. Музыкант назвал это сотрудничество важным достижением в истории дизайна, отмечает «Радиоточка НСН».
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