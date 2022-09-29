СМИ: Алла Пугачёва улетела из России

Народная артистка СССР Алла Пугачёва покинула Россию, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

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Собеседник издания рассказал, что автомобиль певицы был замечен в аэропорту Внуково. Он добавил, что предположительно, она вместе с детьми улетела в Тель-Авив, при этом без обратного билета.

Ранее Пугачева разместила в соцсетях пост с обращением к Минюсту РФ с просьбой признать её иноагентом, как и её супруга шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаПевицаРоссияАлла Пугачева
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