СМИ: Пугачеву проверят на предмет дискредитации российской армии
Народную артистку СССР Аллу Пугачёву попросили проверить на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства утверждает, что соответствующее заявление в полицию поступило в полицию Звенигорода от жительницы Подмосковья, которая посчитала, что певица, попросившая признать её иноагентом, оскорбила российскую армию.
Ранее Пугачева разместила в соцсетях пост с обращением к Минюсту РФ с просьбой признать её иноагентом, как и её супруга шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), сообщают «Невские новости».
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