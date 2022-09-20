СМИ: Пугачеву проверят на предмет дискредитации российской армии

Народную артистку СССР Аллу Пугачёву попросили проверить на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Песков назвал призыв Пугачевой признать ее иноагентом не вопросом Кремля

Собеседник агентства утверждает, что соответствующее заявление в полицию поступило в полицию Звенигорода от жительницы Подмосковья, которая посчитала, что певица, попросившая признать её иноагентом, оскорбила российскую армию.

Ранее Пугачева разместила в соцсетях пост с обращением к Минюсту РФ с просьбой признать её иноагентом, как и её супруга шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СпецоперацияПолицияИноагентыВооруженные Силы РФАлла Пугачева
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры