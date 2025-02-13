«Сложный алгоритм»: Авторы не озолотятся после повышения отчислений за музыку

После увеличения отчислений с бизнеса за использование фоновой музыки в общественных местах авторы получат больше, но не намного, так как в РАО сложная система распределения денег. Об этом в беседе с НСН заявил актер театра и кино, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке», член авторского совета РАО Никита Высоцкий.

Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) впервые с марта 2019 года обновили ставки отчислений с бизнеса за использование фоновой музыки в общественных местах, сообщил РБК. Кроме того, теперь упрощены категории объектов, с которых ведутся отчисления: расчеты выплат для ресторанов, кафе и баров зависят преимущественно от их площади, а не только от типа заведения. Высоцкий отметил, что здесь нужна аккуратная работа, чтобы не «драть три шкуры» с бизнеса.