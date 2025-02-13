«Сложный алгоритм»: Авторы не озолотятся после повышения отчислений за музыку
Представители бизнеса используют фоновую музыку для улучшения своего бизнеса, поэтому справедливо, чтобы они за это платили, заявил в беседе с НСН Никита Высоцкий.
После увеличения отчислений с бизнеса за использование фоновой музыки в общественных местах авторы получат больше, но не намного, так как в РАО сложная система распределения денег. Об этом в беседе с НСН заявил актер театра и кино, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке», член авторского совета РАО Никита Высоцкий.
Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) впервые с марта 2019 года обновили ставки отчислений с бизнеса за использование фоновой музыки в общественных местах, сообщил РБК. Кроме того, теперь упрощены категории объектов, с которых ведутся отчисления: расчеты выплат для ресторанов, кафе и баров зависят преимущественно от их площади, а не только от типа заведения. Высоцкий отметил, что здесь нужна аккуратная работа, чтобы не «драть три шкуры» с бизнеса.
«Там довольно сложная система взаимоотношений с ресторанами, караоке и с какими-то зонами, где используется фоновая музыка. И эти цифры временами пересматриваются в зависимости от достигнутых соглашений. Потому что нельзя просто людям объявить, мол, отдавайте нам все, они просто не будут платить. Это довольно сложная работа. Раньше вообще ничего не платили, а сейчас платят очень мало. Владельцы ресторанов ставят музыку, чтобы посетители подольше сидели у них в ресторане, побольше заказывали. Они используют чьи-то авторские права, в том числе членов РАО, чтобы их бизнес был успешный. По-моему, разумно, чтобы они за это платили. Другое дело, что нельзя драть три шкуры, это надо делать аккуратно. Насколько я знаю, руководство РАО достаточно терпеливо, постепенно ведет эту работу. Конечно, люди, которые просто брали чужое и зарабатывали на этом, сейчас недовольны», - рассказал он.
По словам Высоцкого, авторы музыкальных композиций не получат всю сумму, на которую повысят отчисления, так как у РАО своя схема распределения денег.
«В РАО достаточно сложный алгоритм распределения денег. Это не так, что насколько подняли, настолько сейчас все получат больше. Там в бюджете существовали достаточно большие незапланированные дыры. Авторы тоже платят налоги и отчисляют. Поэтому прямой зависимости нет. Безусловно, авторы будут получать больше, потому что это их деньги. Вообще РАО ведет себя достаточно открыто, у них есть годовые отсчеты по распределению денег, по долгам. Это большая разветвленная структура и по городам, и по областям. Там есть люди, которые занимаются в том числе сбором средств и инспекцией. Бывает, что приходят с проверками, обращаются в милицию, если обнаружили какое-то незаконное использование авторских прав», - отметил он.
Ранее организация «Восьмая заповедь» подала в суд на компанию телеведущей Юлии Высоцкий ООО «Едим дома» из-за нарушения авторских прав, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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