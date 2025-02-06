«Слушали на заборе!»: Евгений Стычкин о рок-музыке, режиссуре и детях
Евгений Стычкин рассказал в эфире НСН, как слушал Iron Maiden и пел с «Бобрами» и дочерью, раскрыл суть сериалов «Игры» и «Цикады», и пообещал создать свою рок-группу.
Музыка: Iron Maiden и «Бобры»
Актер театра и кино Евгений Стычкин в интервью НСН раскрыл разные грани своего увлечения рок-музыкой, рассказал о режиссерских работах и спектаклях, и указал на важность благотворительности.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты предстоящих выходных.
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Рок-н-ролльный уикенд будет богат интересными событиями. «Звери» отправятся в Самару и Ульяновск, Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Пензе и Саранске, Диана Арбенина выступит в Нижнем Новгороде, «Пикник» откроет концертный год в Твери, а «Эпидемия» - в Петрозаводске.
Московские фанаты увидят панк-сказку «Король и Шут» и концерт Сергея Галанина, а «Танцы Минус» зажгут Питер. Отмечающий сегодня день рождения лидер группы «КняZz» Андрей Князев в выходные выступит в Мытищах и Подольске, ну а музыканты группы «Чиж&Co» отметят день рождения Сергея Чигракова в Архангельске.
Евгений Стычкин признался, что является фанатом рок-музыки, допустив, что создаст собственную рок-группу.
«Рок-н-ролл — это всё! С юности я слушал довольно много тяжёлой музыки. Это были и Iron Maiden, и Twisted Sister, и какие-то довольно тяжёлые группы. Мне тогда, когда все вокруг слушали Modern Talking, казалось, что это мой протест. Но тогда я был еще совсем юным, а потом мои музыкальные вкусы очень расплылись, и я стал слушать совершенно разную музыку. У меня нет собственной рок-группы и никогда не было идеи ее создать. Вместе с тем я слушал блистательные исполнения Юлии Пересильд, Жени Цыганова, Дениса Бургазлиева, Павла Майкова. Это все люди, которые серьезнейшим образом занимаются роком, тратят на это много времени и, естественно, делают это блистательно. Боюсь, я не один из них, и, может быть, никогда таковым не стану, но несколько лет назад, когда мне исполнялось 35 лет, мне казалось, что это «частичный юбилей» и хотелось чего-то неожиданного, и мы тогда сделали рок-концерт с группой «Бобры». Я живу в очень простом загородном месте, и мои соседи слушали этот рок-концерт, сидя на заборе. С тех пор это стало традицией: раз в пять лет мы устраиваем рок-концерт, поют мои друзья, я всегда готовлю одну-две песни. Мы уже дважды пели вместе с моей дочерью Сашей, это невероятное удовольствие. Поэтому я к рок-музыкантам испытываю белую, но страшную, дичайшую зависть. Я думаю, что нет большего удовольствия, чем быть рок-музыкантом, выходить перед огромными стадионами, где ты сливаешься с этой музыкой и становишься одним целым с этим мощнейшим потоком энергии. Это радость, поэтому если я в какой-то момент окончательно перестану стесняться того, что я, может быть, не лучший певец на свете, то я-таки создам какую-нибудь группу», - пообещал актер.
Стычкин также рассказал о музыкальных талантах своих детей, объяснив, что общего у классики и рока.
«Вообще музыка является неотъемлемой частью моей жизни. Двое из моих детей - профессиональные музыканты. Дочка Саша играет на рояле, она уже добилась больших успехов, выигрывала многие международные конкурсы, ездит, гастролирует. Мой сын Алексей - уже серьезный, большой, взрослый музыкант, он играет на скрипке и сольные концерты, и квартеты, много участвует в фестивалях и больших конкурсах. Леша совершенно влюблен в музыку. Это человек, который может тебе вдруг утром прислать «5-ю симфонию» Малера и огромное сообщение о том, что это лучшая музыка на Земле и я немедленно должен ее послушать сначала в этом исполнении, потом в другом, и увидеть, как по-разному раскрывается музыка в финале, как это становится разными высказываниями, благодаря дирижеру и решению. При этом он играет на электрогитаре и тоже слушает очень много тяжелой музыки. В тяжелой рок-музыке есть что-то, что роднит ее с классической музыкой: и сложность исполнения, и какая-то почти маниакальная влюбленность в нее самих исполнителей. Поэтому тяжелый рок forever!» - подчеркнул собеседник НСН.
Театр: от Достоевского до Хабенского
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль мастерской Никиты Михалкова «12» в Театре Сатиры и «12 клоунов в поисках счастья» в Театре на Цветном.
Театралы Петербурга идут на «Аиду» в Мариинке, в Новосибирске дадут «Великого Гэтсби», а в Тюмень приедет «Квартет И» с «Разговорами мужчин среднего возраста».
Ну а Евгений Стычкин пригласил всех на спектакль «Кроткая» и рассказал о планах сотрудничества с Театром наций и МХТ.
«В театре я сейчас, к сожалению, играю немного, но у меня есть идеи с Театром наций, мы с Евгением Мироновым ведем переговоры о будущем проекте, надеюсь, что в течение года мы его сделаем. В Театре наций я играл в спектакле «Левша» по произведению Лескова. Спектакли иногда стареют, уходят, это нормально. Этот спектакль ушел в прошлом году, ну а я очень скучаю по этой сцене. Я к ней привязался и хотел бы вернуться. Также у нас были разговоры с Константином Хабенским и, соответственно, с Московским художественным театром, где я тоже через какое-то время, возможно, выйду на сцену в одном из спектаклей. А сейчас я играю очень любимый и крайне важный для меня спектакль. Это «Кроткая» Достоевского в постановке Павла Сафонова. Это непростая, довольно болезненная история, история мужчины, который потерял любовь, потерял любимую женщину, и который пытается осознать, почему так произошло. Ретроспективно восстанавливая их отношения, он пытается понять, что он сделал не так, где была ошибка. Для меня было очень важно, чтобы это был не спектакль по Достоевскому, серьезный спектакль про злого процентщика, жившего 150 лет назад в нашей стране, а чтобы это был спектакль обо мне и так или иначе о каждом потенциальном зрителе. О том, насколько мы не умеем говорить о любви, насколько закапываемся в наших страхах и комплексах, и из-за этого теряем самое главное и лучшее, что есть в нашей жизни, просто от страха. И о том, как попытаться избавиться от этого страха и жить без него», - рассказал актер.
Он также позвал всех 8 февраля на каток ВДНХ, где пройдет «Благотворительный день».
«Это акция, которую мы проводим уже 11-й раз. Суть ее заключается в том, что деньги, которые люди потратят, катаясь на коньках, получая удовольствие и радуясь жизни, пойдут на помощь четырем благотворительным фондам. Это благотворительный фонд Константина Хабенского, фонд помощи хосписам «Вера», который, собственно, я представляю, фонд «Линия жизни» и фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!». Четыре фонда организовывают эту акцию. За предыдущие десять лет нам удалось собрать более 33 миллионов рублей. Эта акция кажется просто радостью, удовольствием и весельем, но при этом это реальная, большая, крайне важная, необходимая поддержка для фондов, которые распределяют эти деньги, как адресную помощь конкретным детям», - разъяснил Стычкин.
Кино: «Цикады», Сарик и Венсан
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер военная драма Сарика Андреасяна «Война и музыка», байопик «Сент-Экзюпери» с Венсаном Касселем, турецкий фильм «Оставь это ветру» и комедия «Знакомство родителей» с актером и лидером группы «План Ломоносова» Александром Ильиным.
Ну а Евгений Стычкин рассказал НСН о недавно вышедших картинах, в которых он выступил в качестве режиссера.
«В последние два года вышли два сериала, в которых я выступил в качестве режиссера. Сериал «Цикады» — это история о молодых людях, о том, как они сталкиваются с действительностью, со взрослой жизнью. Это, в первую очередь, даже не размышления о проблеме отцов и детей, а размышление о том, как насилие является в мире, в котором мы живем, главным ответом почти на любой вопрос, на всех уровнях. О том, какой это патовый путь, и о том, как это не работает. О том, как эти молодые люди пытаются найти другой путь, придумать что-то, что не успели придумать их предшественники, мы, собственно, их родители», - отметил Стычкин.
При этом он назвал крайне важным проектом сериал «Игры».
«Еще один проект, - там я и режиссер, и соавтор сценария, - называется «Игры». Это сериал, рассказывающий о подготовке и проведении Олимпиады-80 в Москве. Это было огромное дело и настоящий праздник для всей страны. Это был непростой путь, Олимпиаде был объявлен бойкот, но, тем не менее, благодаря стараниям, титаническим усилиям, устроителей, их влюбленности и посвященности этому делу, Олимпиада прошла максимально широко. До сих пор огромное количество людей вспоминают Мишку, носят значки. Когда мы делали кино, я все время где-то встречал людей, которые говорили: "Ой, а у меня остался костюм от бабушки, а у меня у дедушки есть грамота за участие в подготовке Олимпиады". Это был переломный момент, когда наша страна открылась после нескольких десятилетий закрытого существования. Для меня это крайне важный проект. Мы попытались максимально воссоздать атмосферу Советского Союза того времени, попытаться понять, чем жили эти люди, чего боялись, над какими шутками смеялись. Мы с прекрасным оператором Михаилом Дементьевым смотрели много советского кино, попытавшись найти и воссоздать этот уже почти утерянный сегодня стиль. Но это не попытка воспеть тот период, а попытка разобраться, посмотреть честно на время, вызывающее у всех у нас какие-то радостные и сентиментальные воспоминания», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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