«Слушали на заборе!»: Евгений Стычкин о рок-музыке, режиссуре и детях

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Актер театра и кино Евгений Стычкин в интервью НСН раскрыл разные грани своего увлечения рок-музыкой, рассказал о режиссерских работах и спектаклях, и указал на важность благотворительности.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты предстоящих выходных.

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Рок-н-ролльный уикенд будет богат интересными событиями. «Звери» отправятся в Самару и Ульяновск, Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Пензе и Саранске, Диана Арбенина выступит в Нижнем Новгороде, «Пикник» откроет концертный год в Твери, а «Эпидемия» - в Петрозаводске.

Московские фанаты увидят панк-сказку «Король и Шут» и концерт Сергея Галанина, а «Танцы Минус» зажгут Питер. Отмечающий сегодня день рождения лидер группы «КняZz» Андрей Князев в выходные выступит в Мытищах и Подольске, ну а музыканты группы «Чиж&Co» отметят день рождения Сергея Чигракова в Архангельске.

Евгений Стычкин признался, что является фанатом рок-музыки, допустив, что создаст собственную рок-группу.

«Рок-н-ролл — это всё! С юности я слушал довольно много тяжёлой музыки. Это были и Iron Maiden, и Twisted Sister, и какие-то довольно тяжёлые группы. Мне тогда, когда все вокруг слушали Modern Talking, казалось, что это мой протест. Но тогда я был еще совсем юным, а потом мои музыкальные вкусы очень расплылись, и я стал слушать совершенно разную музыку. У меня нет собственной рок-группы и никогда не было идеи ее создать. Вместе с тем я слушал блистательные исполнения Юлии Пересильд, Жени Цыганова, Дениса Бургазлиева, Павла Майкова. Это все люди, которые серьезнейшим образом занимаются роком, тратят на это много времени и, естественно, делают это блистательно. Боюсь, я не один из них, и, может быть, никогда таковым не стану, но несколько лет назад, когда мне исполнялось 35 лет, мне казалось, что это «частичный юбилей» и хотелось чего-то неожиданного, и мы тогда сделали рок-концерт с группой «Бобры». Я живу в очень простом загородном месте, и мои соседи слушали этот рок-концерт, сидя на заборе. С тех пор это стало традицией: раз в пять лет мы устраиваем рок-концерт, поют мои друзья, я всегда готовлю одну-две песни. Мы уже дважды пели вместе с моей дочерью Сашей, это невероятное удовольствие. Поэтому я к рок-музыкантам испытываю белую, но страшную, дичайшую зависть. Я думаю, что нет большего удовольствия, чем быть рок-музыкантом, выходить перед огромными стадионами, где ты сливаешься с этой музыкой и становишься одним целым с этим мощнейшим потоком энергии. Это радость, поэтому если я в какой-то момент окончательно перестану стесняться того, что я, может быть, не лучший певец на свете, то я-таки создам какую-нибудь группу», - пообещал актер.

Стычкин также рассказал о музыкальных талантах своих детей, объяснив, что общего у классики и рока.

«Вообще музыка является неотъемлемой частью моей жизни. Двое из моих детей - профессиональные музыканты. Дочка Саша играет на рояле, она уже добилась больших успехов, выигрывала многие международные конкурсы, ездит, гастролирует. Мой сын Алексей - уже серьезный, большой, взрослый музыкант, он играет на скрипке и сольные концерты, и квартеты, много участвует в фестивалях и больших конкурсах. Леша совершенно влюблен в музыку. Это человек, который может тебе вдруг утром прислать «5-ю симфонию» Малера и огромное сообщение о том, что это лучшая музыка на Земле и я немедленно должен ее послушать сначала в этом исполнении, потом в другом, и увидеть, как по-разному раскрывается музыка в финале, как это становится разными высказываниями, благодаря дирижеру и решению. При этом он играет на электрогитаре и тоже слушает очень много тяжелой музыки. В тяжелой рок-музыке есть что-то, что роднит ее с классической музыкой: и сложность исполнения, и какая-то почти маниакальная влюбленность в нее самих исполнителей. Поэтому тяжелый рок forever!» - подчеркнул собеседник НСН.

