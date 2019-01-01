Скляр: «Нашествие» вышло на мировой уровень!
Лидер «Ва-Банка» в эфире НСН восхитился уровнем организации и размахом Главного приключения года.
Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» празднует 20-летие. Четыре дня на трёх сценах крупнейшего фестиваля под открытым небом страны выступают как мастодонты рока, так и новички.
Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр, впервые приехавший на Главное Приключение Года в 2008 году, рассказал НСН о самых ярких моментах на фестивале за эти годы. Артист подчеркнул, что в последнее время организация на «Нашествии» достигла крайне высокого уровня, вполне сопоставимого с мировым.
«Для меня самое запоминающееся “Нашествие” было, когда я на второй сцене, не Главной, исполнил с “Тромбон-шоу” программу Утёсова. Настолько это было здорово, такое это было необычное выступление, что его я запомнил. А ещё запомнилось выступление на альтернативной сцене, когда мы сделали программу “Ва-Банкъ” с участием Саши “Чачи” Иванова. А так, “Нашествие” всегда как праздник, и последние два-три года настолько всё отлажено, правильно организовано, настолько профессиональные ребята работают на сцене, что ты просто выходишь и, несмотря на то, что площадка огромная, чувствуешь себя комфортно. Это, пожалуй, единственный российский фестиваль из open-air, к которому у меня нет никаких претензий по организации. Поэтому мы можем сказать, что “Нашествие” вышло на уровень самых серьёзных и значимых европейских, мировых фестивалей», — заключил Скляр.
К слову, далеко не все европейски фестивали, по словам артиста, могут похвастаться безукоризненной организацией.
«Я давно не был на других крупных фестивалях, но помню один во Франции, его устраивала газета L’Humanité. Мы там принимали участие, хэдлайнерами в тот день были Stray Cats. В этом году им, кстати сказать, 40 лет. Они выпустили новый альбом и снова колесят по миру. Этот фестиваль, конечно, был много лет назад, но к нему у нас были претензии», — припомнил музыкант.
Единственной непокорённой вершиной среди open-air, по его словам, остался легендарный британский Glastonbury. Но и на него артист желает посмотреть исключительно ради сравнения.
«На каком фестивале я хотел бы побывать? Наверное, на Glastonbury! Я знаю, что там тоже есть своя специфика, но это фестиваль со своей историей. Наверное, хотелось бы побывать там в каком-то сравнительном контексте и посмотреть, как там всё устроено. А так, наверное, больше и нигде, потому что все значимые для меня артисты или группы уже либо приехали, либо продолжают приезжать в Россию. У меня, наверное, остался один неохваченный человек, которого я всё-таки жду, что он приедет в Россию, это такой американский дядя, зовут его Seasick Steve. Очень мне бы его хотелось живьём посмотреть!», — заключил Александр Ф. Скляр.
Напомним, юбилейное «НАШЕСТВИЕ» проходит традиционно в Большом Завидове с 18 по 21 июля. За четыре дня зрители смогут услышать более сотни групп и артистов. Одной из новинок юбилейного «НАШЕСТВИЯ» стал павильон «Роскосмоса». Гости фестиваля смогут увидеть запуск космической ракеты с Земли в прямом эфире на экранах Главной сцены, пообщаться с космонавтами МКС и пройти первоначальный отбор в отряд космонавтов.
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