Скляр: «Нашествие» вышло на мировой уровень!

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» празднует 20-летие. Четыре дня на трёх сценах крупнейшего фестиваля под открытым небом страны выступают как мастодонты рока, так и новички.

Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр, впервые приехавший на Главное Приключение Года в 2008 году, рассказал НСН о самых ярких моментах на фестивале за эти годы. Артист подчеркнул, что в последнее время организация на «Нашествии» достигла крайне высокого уровня, вполне сопоставимого с мировым.

«Для меня самое запоминающееся “Нашествие” было, когда я на второй сцене, не Главной, исполнил с “Тромбон-шоу” программу Утёсова. Настолько это было здорово, такое это было необычное выступление, что его я запомнил. А ещё запомнилось выступление на альтернативной сцене, когда мы сделали программу “Ва-Банкъ” с участием Саши “Чачи” Иванова. А так, “Нашествие” всегда как праздник, и последние два-три года настолько всё отлажено, правильно организовано, настолько профессиональные ребята работают на сцене, что ты просто выходишь и, несмотря на то, что площадка огромная, чувствуешь себя комфортно. Это, пожалуй, единственный российский фестиваль из open-air, к которому у меня нет никаких претензий по организации. Поэтому мы можем сказать, что “Нашествие” вышло на уровень самых серьёзных и значимых европейских, мировых фестивалей», — заключил Скляр.

К слову, далеко не все европейски фестивали, по словам артиста, могут похвастаться безукоризненной организацией.

«Я давно не был на других крупных фестивалях, но помню один во Франции, его устраивала газета L’Humanité. Мы там принимали участие, хэдлайнерами в тот день были Stray Cats. В этом году им, кстати сказать, 40 лет. Они выпустили новый альбом и снова колесят по миру. Этот фестиваль, конечно, был много лет назад, но к нему у нас были претензии», — припомнил музыкант.