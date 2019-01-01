Таких берут в космонавты. Психологи «Роскосмоса» протестировали гостей «НАШЕСТВИЯ-2019»

На юбилейном, 20-м, музыкальном фестивале «НАШЕСТВИЕ»-2019 помимо знакомства с новыми исполнителями, группами можно принять участие в культурных и образовательных программах. Для этого организаторы открыли сразу несколько площадок. Одной из центральных стал павильон главного партнера мероприятия «Роскосмоса». Гости фестиваля могут посетить уникальную выставку на поле «Нашествия», а также увидеть запуск космической ракеты с Земли в прямом эфире и поприветствовать космонавтов МКС. Кроме того, все желающие могут пройти первоначальный отбор в отряд космонавтов.

Претендентов тестирует ведущий психолог Центра подготовки космонавтов Наталья Филиппова. В интервью НСН она рассказала, что уровень подготовки зрителей «НАШЕСТВИЯ -2019» ее впечатлил.

«Крутые ребята! Очень много девчонок и ребят, которые подходят под наши параметры. Соответствуют по возрасту, соответствуют по своей целеустремленности и психологическим характеристикам. Хорошая аудитория! У каждого есть возможность пройти экспресс-тестирование и стать кандидатом в отряд космонавтов. Приглашаем как самих зрителей и участников «НАШЕСТВИЯ», так и их родственников!» - отметила Филиппова.