Скелеты в шкафу: Пригожин заявил, что публика еще больше полюбит «одинокого» Шамана

«Мне трудно сказать, что будет дальше с его карьерой. Для любого артиста лучше быть несчастным и неженатым, быть одиноким, таких любят больше. Я заметил одну такую тенденцию, чем счастливее семья, особенно в творческой карьере, тем сложнее публика воспринимает. Почему-то у нас любят гонимых, несчастных, битых, ведь каждая поклонница или поклонник мечтают о своем герое. Это выгодная позиция. Мы с Валерией не про карьеру, пропагандируем семью и семейные ценности. А чужие отношения оценивать очень сложно. У каждого свои скелеты в шкафу. Мы этих скелетов не видим и не знаем. Мы знаем только внешнюю сторону вопроса. Может быть, люди были внутренне счастливы и пришли к такому выводу, что пора двигаться каждому своей дорогой», - предположил собеседник НСН.

Ранее редакция НСН обратилась к главе «Русской Медиагруппы», музыкальному продюсеру Владимиру Киселеву с просьбой прокомментировать развод певца SHAMAN (Ярослав Дронов) с его женой Еленой Мартыновой. Он со смехом ответил, что точно не тянет на главного «шамановеда» страны.

