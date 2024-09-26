Скелеты в шкафу: Пригожин заявил, что публика еще больше полюбит «одинокого» Шамана
Иосиф Пригожин заявил НСН, что Ярослав Дронов привлечет к своей персоне еще больше внимания на фоне развода.
Развод SHAMAN сыграет на руку его карьере, так как в России любят «несчастных» и «одиноких» артистов, заявил продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН.
Певец, заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) ранее сообщил, что совместно с женой Еленой Мартыновой они приняли решение развестись. Пригожин уверен, что одинокого исполнителя поклонники полюбят еще больше.
«Мне трудно сказать, что будет дальше с его карьерой. Для любого артиста лучше быть несчастным и неженатым, быть одиноким, таких любят больше. Я заметил одну такую тенденцию, чем счастливее семья, особенно в творческой карьере, тем сложнее публика воспринимает. Почему-то у нас любят гонимых, несчастных, битых, ведь каждая поклонница или поклонник мечтают о своем герое. Это выгодная позиция. Мы с Валерией не про карьеру, пропагандируем семью и семейные ценности. А чужие отношения оценивать очень сложно. У каждого свои скелеты в шкафу. Мы этих скелетов не видим и не знаем. Мы знаем только внешнюю сторону вопроса. Может быть, люди были внутренне счастливы и пришли к такому выводу, что пора двигаться каждому своей дорогой», - предположил собеседник НСН.
Ранее редакция НСН обратилась к главе «Русской Медиагруппы», музыкальному продюсеру Владимиру Киселеву с просьбой прокомментировать развод певца SHAMAN (Ярослав Дронов) с его женой Еленой Мартыновой. Он со смехом ответил, что точно не тянет на главного «шамановеда» страны.
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