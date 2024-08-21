За витриной: Раскрыты нюансы билетной коллаборации VK
VK является учредителем «Интикетс» на 40% и у них нет другого софта, сказала в эфире НСН Оксана Полевская, не усмотрев в новом проекте каких-либо рисков с «ненужным партнером».
Коллаборация ряда компаний в рамках сервиса по продаже билетов в соцсети «ВКонтакте» не является их объединением и созданием нового билетного оператора, объяснила в интервью НСН директор по развитию бизнеса компании «Интикетс» Оксана Полевская.
В VK ранее сообщили о запуске с 21 августа в соцсети «ВКонтакте» сервиса по покупке билетов на различные развлекательные и культурные мероприятия. Отмечается, что на первом этапе партнерами нового сервиса выступят билетный оператор «Кассир.ру», а также облачный сервис для контроля и управления продажей билетов «Интикетс» и компания «Киноплан».
«Это не то чтобы новый билетный оператор, это просто дополнение сервисов VK, которых там более 90. Если люди смотрят клипы, слушают музыку, читают посты, логично предложить им билет. "Интикетс" – это IT-компания, мы обеспечиваем билетный процессинг для всех ресурсов VK. Есть витрина и есть то, что стоит под капотом. Например, у "Кассира" одно программное обеспечение, есть билетная витрина Ticketland, у которой под капотом стоит другое ПО. Для того, чтобы попасть на витрину VK, надо отдать билетную информацию в "Интикетс". "Кассир" - это национальный билетный оператор и у него достаточно много контента по всей стране. Он передает эту информацию в "Интикетс", чтобы она появилась на VK. На начальном этапе у нас вот такая коллаборация, это не объединение в одно целое», - отметила Полевская.
Она напомнила, что весной 2024 года VK приобрела 40% компании «Интикетс», поэтому компании не грозит схема с заходом на рынок через партнера, который потом оказывается не нужен, о которой рассказывал НСН бывший гендиректор билетного сервиса Ticketland Виталий Виноградов.
«Для компании "Интикетс" таких угроз нет. Это технологический и стратегический партнер VK, другой технологии у VK нет. Для нашей компании мы не видим здесь никаких угроз. VK является учредителем "Интикетс" на 40%, это софт VK. У компании остается 60%, просто появилось новое ответвление бизнеса. Есть основной продукт, над которым компания продолжает работу независимо от VK. Возможно, появятся еще какие-то партнеры по поставке контента, но это вопрос не к нам», - заключила собеседница НСН.
Со своей стороны, в компании VK пояснили «Радиоточке НСН», что в рамках нового проекта «Интикетс» будет обеспечивать билетный процессинг, «Кассир.ру» - программу мероприятий, а «Киноплан» предоставит возможность продажи билетов на киносеансы.
Конкуренты по билетному бизнесу считают, что VK понадобятся большие инвестиции и время, чтобы занять существенную долю на рынке, а аналитики оценивают перспективы холдинга на уровне 15% этого рынка через три года, пишет «Коммерсант». По данным издания, инвестиции VK в этот проект составили 250–300 млн рублей.
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