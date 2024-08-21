За витриной: Раскрыты нюансы билетной коллаборации VK

Коллаборация ряда компаний в рамках сервиса по продаже билетов в соцсети «ВКонтакте» не является их объединением и созданием нового билетного оператора, объяснила в интервью НСН директор по развитию бизнеса компании «Интикетс» Оксана Полевская.

В VK ранее сообщили о запуске с 21 августа в соцсети «ВКонтакте» сервиса по покупке билетов на различные развлекательные и культурные мероприятия. Отмечается, что на первом этапе партнерами нового сервиса выступят билетный оператор «Кассир.ру», а также облачный сервис для контроля и управления продажей билетов «Интикетс» и компания «Киноплан».