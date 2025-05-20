Нет эпатажа – нет «Ленинграда»: В индустрии удивились запрету на мат для Шнурова

Матерные песни и хулиганское поведение - фирменный стиль группы «Ленинград», зрителям просто неинтересно будет смотреть концерт без этого, а для соблюдения рамок приличия есть законы РФ, заявил НСН Владимир Зубицкий. 

Если группа «Ленинград» не будет на сцене материться и вести себя эпатажно, то тогда зрителям не на что будет смотреть, поэтому подписание какого-то гарантийного письма с администрацией о «примерном поведении» на концерте - это смешно. Об этом в беседе с НСН заявил заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий.

В департаменте информполитики Новосибирской области заявили, что солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров подпишет перед концертом в Новосибирске гарантийное письмо, в котором обязуется не курить и не материться на сцене, то есть соблюдать закон РФ. При этом власти не стали запрещать концерт группы как того требовали недовольные общественники. Зубицкий отметил, что никогда не встречал такого в своей практике.

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«Я такого еще не встречал в истории нашего концертного бизнеса. Гарантийное письмо не является юридическим документом. В моей практике такого никогда не было, чтобы артист подписывал гарантийное письмо с администрацией города, что он не будет курить и материться. Это смешно. Есть закон. Если он его нарушит, то его оштрафуют, будет какое-то мелкое хулиганство», - рассказал он.

Зубицкий отметил, что дерзкое поведение на сцене является фирменной фишкой группы, поэтому странно пытаться это запретить музыкантам.

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«Если бы это был не Шнуров, то его бы могли посадить на 15 суток. Вы себе представляете, что Шнуров на концерте поет, матерится, и тут подходит милиция и снимает его со сцены? Зато было бы здорово, был бы пиар на всю жизнь. Я вообще не понимаю, для чего это сделано. Дело в том, что, если группа «Ленинград» на сцене не пляшет, не курит и не ругается, то на что там тогда смотреть-то? Там музыки никакой нет. Если нет эпатажа, значит, это не "Ленинград"», - подытожил он.

Ранее Шнуров, комментируя желание общественников отменить выступления его группы, указал, что не понимает, почему они мешают другим делать то, что не является противозаконным, и сравнил его концерты с "утренниками для взрослых", напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
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