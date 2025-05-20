Нет эпатажа – нет «Ленинграда»: В индустрии удивились запрету на мат для Шнурова
Матерные песни и хулиганское поведение - фирменный стиль группы «Ленинград», зрителям просто неинтересно будет смотреть концерт без этого, а для соблюдения рамок приличия есть законы РФ, заявил НСН Владимир Зубицкий.
Если группа «Ленинград» не будет на сцене материться и вести себя эпатажно, то тогда зрителям не на что будет смотреть, поэтому подписание какого-то гарантийного письма с администрацией о «примерном поведении» на концерте - это смешно. Об этом в беседе с НСН заявил заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий.
В департаменте информполитики Новосибирской области заявили, что солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров подпишет перед концертом в Новосибирске гарантийное письмо, в котором обязуется не курить и не материться на сцене, то есть соблюдать закон РФ. При этом власти не стали запрещать концерт группы как того требовали недовольные общественники. Зубицкий отметил, что никогда не встречал такого в своей практике.
«Я такого еще не встречал в истории нашего концертного бизнеса. Гарантийное письмо не является юридическим документом. В моей практике такого никогда не было, чтобы артист подписывал гарантийное письмо с администрацией города, что он не будет курить и материться. Это смешно. Есть закон. Если он его нарушит, то его оштрафуют, будет какое-то мелкое хулиганство», - рассказал он.
Зубицкий отметил, что дерзкое поведение на сцене является фирменной фишкой группы, поэтому странно пытаться это запретить музыкантам.
«Если бы это был не Шнуров, то его бы могли посадить на 15 суток. Вы себе представляете, что Шнуров на концерте поет, матерится, и тут подходит милиция и снимает его со сцены? Зато было бы здорово, был бы пиар на всю жизнь. Я вообще не понимаю, для чего это сделано. Дело в том, что, если группа «Ленинград» на сцене не пляшет, не курит и не ругается, то на что там тогда смотреть-то? Там музыки никакой нет. Если нет эпатажа, значит, это не "Ленинград"», - подытожил он.
Ранее Шнуров, комментируя желание общественников отменить выступления его группы, указал, что не понимает, почему они мешают другим делать то, что не является противозаконным, и сравнил его концерты с "утренниками для взрослых", напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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