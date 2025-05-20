Если группа «Ленинград» не будет на сцене материться и вести себя эпатажно, то тогда зрителям не на что будет смотреть, поэтому подписание какого-то гарантийного письма с администрацией о «примерном поведении» на концерте - это смешно. Об этом в беседе с НСН заявил заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий.

В департаменте информполитики Новосибирской области заявили, что солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров подпишет перед концертом в Новосибирске гарантийное письмо, в котором обязуется не курить и не материться на сцене, то есть соблюдать закон РФ. При этом власти не стали запрещать концерт группы как того требовали недовольные общественники. Зубицкий отметил, что никогда не встречал такого в своей практике.