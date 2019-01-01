Юбилейное «НАШЕСТВИЕ» стартовало с выступления группировки «Ленинград»
Четерехдневный праздник в честь 20-летнего юбилея «НАШЕСТВИЯ» начался за день до официального открытия. В 22 часа на Главную сцену вышел Сергей Шнуров со своей группировкой «Ленинград», которая выступает на "НАШЕСТВИИ" с "финальным" сэтом из самых знаковых треков.
Выступление питерцев продолжит рок-исполнитель Глеб Самойлов с группой The Matrixx в сопровождении симфонического оркестра "Глобалис". Завершит музыкальную программу дня еще один коллектив с берегов Невы "Северный Флот", который выйдет в 00:00 на новую сцену "УЛЬТРА".
Входные гейты на поле Большого Завидова Тверской области были открыты 18 июля в 17:00, а парковки уже начали принимать первых гостей.
Все подробности, участники, схема проезда, меню и другая важная информация - на сайте nashestvie.ru.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Северный флот»: Когда в стране всё будет хорошо – будем писать о любви и цветочках
- Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
- Шнуров обвинил Собчак в том, что рифмы за нее писал Богомолов
- Круче президента. Шнуров: Мыслю себя председателем Земного шара
- Шнуров: Любой русский алкоголик – инопланетянин