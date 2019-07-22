Собчак в стихах ответила Шнурову на обвинения с «Нашествия»

Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram ответила лидеру «Ленинграда» Сергею Шнурову на его обвинения. В пресс-центре НСН с поля «Нашествия» Шнуров заявил, что в его стихотворном баттле с Собчак самыми интересными были те рифмы, которые за нее писал ее спутник, режиссер Константин Богомолов. «Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак. Я не отношусь к этому серьезно. Что такое серьезный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно!», - сказал Шнуров, отвечая на вопрос журналиста о самом достойном сопернике в стихотворных баттлах.

Собчак в долгу не осталась и четыре дня спустя опубликовала стихотворный ответ, где в нецензурной форме обвиняет Шнурова в распространении фейковых новостей и заявляет, что про тот баттл в стихах она давно забыла, а лидер «Ленинграда» все никак не может успокоиться по этому поводу.