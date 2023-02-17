«Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках»: Нагиев отказался вести премию МУЗ-ТВ
Шоумен Дмитрий Нагиев ответил на предложение МУЗ-ТВ провести церемонию награждения популярных музыкантов.
В своем видеообращении актер театра и кино высмеял канал и номинированных на премию исполнителей. Сейчас востребованы не талантливые, а пробивные люди, считает артист.
По его словам, в будущем награду получат «действительно достойные музыканты».
«А пока, как говорил мой дед: «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках», - добавил шоумен.
Нагиев ранее связал возвращение в шоу «Голос» с наступлением «благоприятных времен». Артист заявил, что решение о творческом отпуске он принял совместно с руководством «Первого канала», передает НСН.
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