«Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках»: Нагиев отказался вести премию МУЗ-ТВ

В своем видеообращении актер театра и кино высмеял канал и номинированных на премию исполнителей. Сейчас востребованы не талантливые, а пробивные люди, считает артист.

По его словам, в будущем награду получат «действительно достойные музыканты».

«А пока, как говорил мой дед: «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках», - добавил шоумен.

Нагиев ранее связал возвращение в шоу «Голос» с наступлением «благоприятных времен». Артист заявил, что решение о творческом отпуске он принял совместно с руководством «Первого канала», передает НСН.

