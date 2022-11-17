Нагиев рассказал, когда вернется в шоу «Голос»

Шоумен Дмитрий Нагиев заявил, что решение о его творческом отпуске было принято совместно с руководством «Первого канала», сообщает РИА Новости.

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Он также уточнил, что вернется в шоу «Голос», когда наступят «благоприятные времена».

«Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, лёгкого ведения развлекательных программ», – заключил Нагиев.

Ранее Нагиева на посту ведущего проекта «Голос 60+» сменила актриса Лариса Гузеева, сообщает RT.

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ТЕГИ:Первый КаналШоу-бизнесТелеведущийДмитрий Нагиев
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