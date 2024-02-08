«Шансов нет!»: Власти отменяют концерты «предателей» после жалоб общественников
Концерт Орбакайте во Владивостоке все-таки отменили после жалоб общественников. Арбенина свою «незаконную отмену» не подтвердила, а группа «Несчастный случай» улетела в США подальше от «конфликтов».
Концерт певицы, заслуженной артистки России Кристины Орбакайте во Владивостоке все-таки отменен. Выступление должно было состояться 19 марта в концертном зале Fesco Hall, представители которого подтвердили, что мероприятие не состоится.
Хотя еще 5 февраля мэрия Владивостока отказалась отменять концерт певицы, заявив, что зритель сам вправе делать выбор, идти ему на то или иное выступление или нет.
«Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, её творческий репертуар соответствует законодательству… На мероприятия, проводимые в частных учреждениях и организациях, продаются билеты. Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом», - говорилось в сообщении муниципального центра управления.
«ПРЕДАТЕЛЬНИЦА»: НИКАКИХ ШАНСОВ
Спор по поводу актуальности концерта возник на фоне комментария к посту мэра города Константина Шестакова, где один из подписчиков призвал отменить концерт, назвав артистку «предательницей». Буквально накануне концерты певицы уже отменили в Красноярке, Иркутске и Братске.
7 февраля мэр Владивостока Константин Шестаков, видимо, не выдержал общественного давления и все-таки призвал организаторов отменить концерт Орбакайте. Довольно быстро в городе приостановили продажу билетов на концерт певицы.
Власти объяснили свою просьбу жалобой представителей движения «Культурный фронт России». Стоит отметить, что еще год назад общественники требовали проверить Орбакайте на предмет финансирования ВСУ.
Журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов в беседе с НСН заявил, что россияне недовольны певицей Кристиной Орбакайте, потому что та живет за границей, но зарабатывает деньги в России. По его словам, директор артистки не верит в ее концертное будущее в России.
«Я разговаривал с Александром Качаном, который был директором Кристины Орбакайте. Тот сказал, что Кристина в России не работает, шансов гастролировать по России у нее нет. Если даже концертный директор отрекся от Орбакайте, это означает, что у нее все меньше и меньше шансов работать в России. Возможны частные мероприятия, закрытые вечеринки, такое я допускаю. По большому счету, она не признана иноагентом, работать ей не запрещается, но по отношению к таким людям у нашего народа выработалось стойкое ощущение, что эти люди хоть и не предатели, но живут там, а зарабатывают здесь», - объяснил он.
По его словам, требования общественников запретить какого-либо артиста - нормальная практика во всем мире.
Бывший продюсер российской группы «Тату» Леонид Дзюник также прокомментировал отмену концертов Орбакайте. Он отметил, что от отмены концертов страдают творческий коллектив исполнительницы и рядовые зрители, а все происходящее продюсер назвал «травлей».
По его словам, нельзя винить певицу за то, что она является дочерью Аллы Пугачевой. Дзюник напомнил, что Орбакайте никогда не высказывать против спецоперации на Украине.
АРБЕНИНА: НИКАКИХ ОТМЕН
Заодно от общественников и властей досталось и лидеру рок-группы «Ночные снайперы» Диане Арбениной, концерт которой мэр Владивостока также призвал отменить. Мероприятие запланировано на 27 февраля.
При этом концертный директор рок-группы «Ночные снайперы» Александра Рерих в беседе с НСН назвала призывы мэра Владивостока Константина Шестакова отменить концерт коллектива в городе «незаконными и противоречащими здравому смыслу».
«От властей Владивостока никаких попыток отмены нашего концерта не было, что неудивительно, ибо это незаконно. Оставить пять тысяч жителей Владивостока без концерта в угоду запросу группы людей, основанному исключительно на лжи и фантазиях - это противоречит не только закону, но и здравому смыслу», - сказала собеседница НСН.
В январе мэрия Владивостока уже пыталась отменить концерт Арбениной, но неудачно: тогда перепутали организаторов и отправили уведомление не по тому адресу, напоминает издание «Подъем». Тогда же в ответ на обращение общественников власти города отвечали, что Арбенина «официально не является иноагентом или релокантом», деятельность её группы не запрещена, а «творческий репертуар соответствует цензуре».
КОРТНЕВ: НИКАКИХ КОНФЛИКТОВ
Внезапные отмены преследуют с конца прошлого года и группу «Несчастный случай». Сначала был отменен концерт коллектива, запланированный на 16 ноября в столичном «Крокус Сити Холл».
Позже «Несчастный случай» пропал из декабрьской афиши спектакля «Квартета И» «День Радио». Кортнева заменили группа «Бобры» и Павел Майков.
Затем были отменены концерты в Ростове-на-Дону 22 января, в Перми 26 января и в Удмуртии 27 января.
Владелец расположенного в городе Глазов бара «Hard машина» рассказал РБК, что концерт группы «Несчастный случай» был отменен из-за общественного резонанса.
«Неожиданно для нас, концерт Кортнева вызвал общественный резонанс. Мы не стали идти на конфликт, и приняли решение не проводить концерт», – заявил владелец бара.
После таких неприятностей на Родине группа сообщила, что с 3 по 8 февраля выступит в канадских городах Торонто, Монреаль, Калгари и Ванкувер, а с 9 по 18 февраля даст концерты в США. «Несчастный случай», в частности, увидят в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майями.
Бессменный лидер коллектива Алексей Кортнев рассказал НСН, что группа «Несчастный случай» после тура по США продолжит выступать в России и постсоветских странах.
«Вы знаете, в этом нет ничего экстраординарного. Это будут концерты в довольно больших клубах и нескольких концертных залах. Будем играть лучшее, что накопилось за 40 лет существования группы. После планируем выступить где-то в России, где-то в ближайшем зарубежье – все в обычном режиме», - подытожил музыкант.
По его признанию, это первые гастроли «Несчастного случая» с момента основания команды.
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