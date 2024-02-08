«Шансов нет!»: Власти отменяют концерты «предателей» после жалоб общественников

7 февраля мэр Владивостока Константин Шестаков, видимо, не выдержал общественного давления и все-таки призвал организаторов отменить концерт Орбакайте. Довольно быстро в городе приостановили продажу билетов на концерт певицы.

Власти объяснили свою просьбу жалобой представителей движения «Культурный фронт России». Стоит отметить, что еще год назад общественники требовали проверить Орбакайте на предмет финансирования ВСУ.

Журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов в беседе с НСН заявил, что россияне недовольны певицей Кристиной Орбакайте, потому что та живет за границей, но зарабатывает деньги в России. По его словам, директор артистки не верит в ее концертное будущее в России.

«Я разговаривал с Александром Качаном, который был директором Кристины Орбакайте. Тот сказал, что Кристина в России не работает, шансов гастролировать по России у нее нет. Если даже концертный директор отрекся от Орбакайте, это означает, что у нее все меньше и меньше шансов работать в России. Возможны частные мероприятия, закрытые вечеринки, такое я допускаю. По большому счету, она не признана иноагентом, работать ей не запрещается, но по отношению к таким людям у нашего народа выработалось стойкое ощущение, что эти люди хоть и не предатели, но живут там, а зарабатывают здесь», - объяснил он.

По его словам, требования общественников запретить какого-либо артиста - нормальная практика во всем мире.

Бывший продюсер российской группы «Тату» Леонид Дзюник также прокомментировал отмену концертов Орбакайте. Он отметил, что от отмены концертов страдают творческий коллектив исполнительницы и рядовые зрители, а все происходящее продюсер назвал «травлей».

По его словам, нельзя винить певицу за то, что она является дочерью Аллы Пугачевой. Дзюник напомнил, что Орбакайте никогда не высказывать против спецоперации на Украине.

АРБЕНИНА: НИКАКИХ ОТМЕН

Заодно от общественников и властей досталось и лидеру рок-группы «Ночные снайперы» Диане Арбениной, концерт которой мэр Владивостока также призвал отменить. Мероприятие запланировано на 27 февраля.

При этом концертный директор рок-группы «Ночные снайперы» Александра Рерих в беседе с НСН назвала призывы мэра Владивостока Константина Шестакова отменить концерт коллектива в городе «незаконными и противоречащими здравому смыслу».

«От властей Владивостока никаких попыток отмены нашего концерта не было, что неудивительно, ибо это незаконно. Оставить пять тысяч жителей Владивостока без концерта в угоду запросу группы людей, основанному исключительно на лжи и фантазиях - это противоречит не только закону, но и здравому смыслу», - сказала собеседница НСН.