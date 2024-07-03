SHAMAN признался в осложнении после серьезного заболевания

Он отметил, что последствия от заболевания остались на всю жизнь. При этом артист рассказал, что давно адаптировался, научился жить со своей проблемой, и даже считает ее в некотором роде своей индивидуальной особенностью.

«Не все знают, но у меня не очень острый слух. С самого детства, когда я сидел, например, на задних партах, я всегда переспрашивал о том, что говорит учитель», — приводит слова Дронова издание Voice.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что интерес к народной музыке в России возрождают популярные артисты, которые обращаются к подобному жанру. По его словам, народный жанр начинает набирать популярность благодаря певцу SHAMAN, передает «Радиоточка НСН».

