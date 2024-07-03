SHAMAN признался в осложнении после серьезного заболевания
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что имеет проблемы со слухом после того, как в детстве переболел отитом.
Он отметил, что последствия от заболевания остались на всю жизнь. При этом артист рассказал, что давно адаптировался, научился жить со своей проблемой, и даже считает ее в некотором роде своей индивидуальной особенностью.
«Не все знают, но у меня не очень острый слух. С самого детства, когда я сидел, например, на задних партах, я всегда переспрашивал о том, что говорит учитель», — приводит слова Дронова издание Voice.
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что интерес к народной музыке в России возрождают популярные артисты, которые обращаются к подобному жанру. По его словам, народный жанр начинает набирать популярность благодаря певцу SHAMAN, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru