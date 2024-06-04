Продюсер объяснил, почему в России возрождается интерес к народной музыке
Интерес к народной музыке в России возрождают популярные артисты, которые обращаются к подобному жанру, заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
«Народный жанр начинает набирать популярность в России благодаря певцу SHAMAN, он задал определенный вектор. Артист развил патриотическое направление, которое теперь воспевается на государственном уровне», - сказал он в беседе с NEWS.ru.
Как добавил продюсер, именно тренды вынуждают таких исполнителей, как Ольга Бузова и Mia Boyka обращаться к народному звучанию.
Ранее шоумен, певец Прохор Шаляпин заявил, что певицы Надежда Кадышева и Надежда Бабкина зарабатывают больше, чем эстрадные артисты, и посоветовал молодежи заниматься народным творчеством, передает «Радиоточка НСН».
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