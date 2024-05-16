Певец SHAMAN представил новую песню и клип
Музыкальный исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) опубликовал у себя в телеграм-канале клип на новую песню «Любимая женщина».
«Мой новый клип — как многослойный пирог с начинкой. В нём есть SHAMAN на любой вкус. Выбирайте, какой вам больше нравится», - прокомментировал певец.
Он также назвал песню и видео «полными страсти» и «здоровой самоиронии».
За день до этого, 15 мая, певец опубликовал у себя в телеграм-канале отрывок из будущего клипа, где он, одетый в серый костюм, лопает огромной иглой красный шар.
Ранее SHAMAN выпустил свою версию известной русской песни «Черный ворон» ко Дню Победы, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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