Масштаб и призовой фонд: Пригожин дал совет, как заинтересовать «Интервидением»
Культура должна объединять, и в текущих реалиях для России важно задать общемировой тренд, заявил НСН Иосиф Пригожин.
Конкурс «Интервидение» может стать для России культурным мостом к миру, потому к участию в нем стоит пригласить всех желающих без разделения на артистов дружественных и недружественных стран, допустил в беседе с НСН продюсер Иосиф Пригожин.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Председателем оргкомитета конкурса, который станет аналогом европейского «Евровидения», назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Дата проведения в документе не установлена. Пригожин заметил, что в Москве достаточно специалистов, которые смогут провести событие на высоком уровне.
«В Москве очень много талантливых людей с ресурсами. Если бы ко мне кто-то обратился, безусловно, я принял бы приглашение такого рода, пока с этим вопросом не обращались. Надеюсь, наш собственный конкурс будет на мировом уровне, мы умеем это делать на самом высоком уровне. Турция сегодня захватывает мировой рынок с помощью своих сериалов. Для нас тоже важно понять, как задавать новые тренды. Нам нужны новые герои, которых будут смотреть за рубежом. Культура должна объединять. Мы должны делать объединяющую музыку», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, российский конкурс должен быть свободным от политики, привлечь участников из множества стран помог бы достойный призовой фонд.
«На мой взгляд, не нужно делить страны на дружественные и недружественные, нужно сделать так, чтобы музыка расширила горизонты, стала культурным мостом ко всему миру. Если мы хотим, чтобы к нам приехали со всего мира, нужно заинтересовать. Валерия когда-то была членом жюри конкурса с призовым фондом в 200 тысяч долларов, участвовать приезжали 54 страны, никого не надо было уговаривать. Все хотят кушать, если будет хороший призовой фонд, я абсолютно уверен, что мы будем передовыми», - пояснил он.
О планах провести «Интервидения» глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщала еще в ноябре 2023 года. Решение было принято после запрета России принимать участие в «Евровидении». В последний раз российские исполнители участвовали в нем в 2021 году.
Ранее композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что Россия может сделать конкурс гораздо более достойный, чем «Евровидение. Он также подчеркнул, что важно организовать событие таким образом, чтобы страна могла им гордиться,
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