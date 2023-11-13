«Шакира хотела дуэт!»: Катя Лель раскрыла секрет «мармеладного тренда» в TikTok

«Сейчас эта тема только начинает разворачиваться, мне со всего мира пишут, как известные люди, мои знакомые, так и незнакомые. Буквально за считанные дни все стали писать и говорить об этом, меня это безумно радует, я благодарю Вселенную за эту вибрацию звука. Сейчас все взрывается и поступает много предложений из разных стран мира. Я не знаю, что будет завтра, но знаю, что я однозначно патриот своей страны и я ее не продам, это я знаю на все 200 и 500%. Планы обширны, потому что в следующем году у меня будет юбилей, 35 лет творческой деятельности, сейчас только начинаем масштабную подготовку, есть чем заняться», - заключила собеседница НСН.

В Роскомнадзоре заявили в начале ноября, что не ограничивали работу TikTok в России. При этом сама соцсеть после начала спецоперации на Украине объявила о приостановке распространения нового контента в РФ. Вирусные видео из TikTok на песню «Мой мармеладный» можно посмотреть в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

