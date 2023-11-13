«Шакира хотела дуэт!»: Катя Лель раскрыла секрет «мармеладного тренда» в TikTok
Катя Лель в эфире НСН объяснила иностранцам, что такое «джага-джага», и рассказала о желании Шакиры спеть с ней «Муси-пуси».
Певица Катя Лель в интервью НСН заявила, что считает свою внезапную популярность в соцсети TikTok вторым шансом получить мировую известность.
На днях в англоязычном TikTok завирусилась песня «Мой мармеладный», вышедшая в 2004 году на альбоме Кати Лель «Джага-джага». Иностранцы пытаются понять слова этой песни, снимая видео в шубах и меховых шапках.
«Я загадывала это еще много лет назад. Это могло легко произойти, было предложение от Universal, Шакира хотела спеть со мной в дуэте, как песню "Мармеладный", так и "Муси-пуси", но у меня тогда шли суды с моим бывшим продюсером, и наши отказали Universal. Я об этом узнала от Максима Фадеева, спустя годы, как бы между прочим. Для меня было очень странным узнать про Шакиру, спустя годы. Это был великолепный шанс, чтобы альбом "Джага-джага" достиг мирового масштаба в англоязычной версии. Однако, всему свое время, может нам сейчас дается свыше второй шанс задать новый тренд в TikTok», - сказала Лель.
Она расшифровала для иностранцев, что значит выражение «джага-джага».
«Я тоже не знала, что такое "джага-джага". Когда я увидела текст и приехала в Прагу, где жил тогда Макс Фадеев, он спросил, ты не знаешь, что это такое? Это значит "Эй, как дела, все клево". Для меня это любовь и дружба, нежность и радость. "Джага-джага" - это самое прекрасное, что есть на Земле», - подчеркнула певица.
Лель также сообщила, что пока не думала о гастролях за рубежом на фоне «мармеладного тренда».
«Сейчас эта тема только начинает разворачиваться, мне со всего мира пишут, как известные люди, мои знакомые, так и незнакомые. Буквально за считанные дни все стали писать и говорить об этом, меня это безумно радует, я благодарю Вселенную за эту вибрацию звука. Сейчас все взрывается и поступает много предложений из разных стран мира. Я не знаю, что будет завтра, но знаю, что я однозначно патриот своей страны и я ее не продам, это я знаю на все 200 и 500%. Планы обширны, потому что в следующем году у меня будет юбилей, 35 лет творческой деятельности, сейчас только начинаем масштабную подготовку, есть чем заняться», - заключила собеседница НСН.
В Роскомнадзоре заявили в начале ноября, что не ограничивали работу TikTok в России. При этом сама соцсеть после начала спецоперации на Украине объявила о приостановке распространения нового контента в РФ. Вирусные видео из TikTok на песню «Мой мармеладный» можно посмотреть в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киберэксперт: количество фишинговых сайтов в октябре выросло на 229%
- Боррель: новый пакет санкций Евросоюза затронет алмазы и нефть
- В брянском поселке Новенькое при обстреле ВСУ поврежден жилой дом
- В Госдуме назвали доплату к пенсиям альтернативой компенсации советских вкладов
- Зиньковский, Литвинов и Уткин покинули расположение сборной России
- «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве откроют 30 ноября
- Вика и Вадим Цыгановы навестили вагнеровцев, ставших членами полка «Ахмат
- В Новосибирске полуторагодовалый ребенок выжил после падения с 18-го этажа
- СМИ: Охрана внучки Байдена открыла огонь по угонщикам
- Писателя Глуховского вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru