Роскомнадзор: работа TikTok в РФ не ограничивается
Роскомнадзор (РКН) не ограничивает работу социальной сети TikTok в России, заявили в пресс-службе ведомства.
РКН прокомментировал появившиеся в Telegram-каналах сообщения о возобновлении работы TikTok в России. В ведомстве уточнили, что не получали от соцсети соответствующих уведомлений.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что функционирование TikTok на территории России не ограничивается, пишет ТАСС.
После начала спецоперации на Украине соцсеть объявила о приостановке распространения нового контента в России.
Ранее чиновникам в Великобритании, Чехии и Норвегии посоветовали отказаться от использования TikTok, сообщает «Радиоточка НСН».
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