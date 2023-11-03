Роскомнадзор: работа TikTok в РФ не ограничивается

Роскомнадзор (РКН) не ограничивает работу социальной сети TikTok в России, заявили в пресс-службе ведомства.

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РКН прокомментировал появившиеся в Telegram-каналах сообщения о возобновлении работы TikTok в России. В ведомстве уточнили, что не получали от соцсети соответствующих уведомлений.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что функционирование TikTok на территории России не ограничивается, пишет ТАСС.

После начала спецоперации на Украине соцсеть объявила о приостановке распространения нового контента в России.

Ранее чиновникам в Великобритании, Чехии и Норвегии посоветовали отказаться от использования TikTok, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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