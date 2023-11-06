«Песенка спета»: Тиктокеру Xolidayboy выдали повестку перед концертами
Певец Xolidayboy получил повестку в военкомат перед своими гастрольными концертами. В России все меньше возможностей уклониться от службы в армии - формируется Единый реестр призывников.
Певец-тиктокер Xolidayboy (Иван Минаев) в аэропорту Минеральных Вод получил повестку в военкомат. 23-летний исполнитель прилетел в Ставропольский край, чтобы выступить в Пятигорске и Ставрополе, сообщает Telegram-канал Baza.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале отметила, что певец «уклонялся от армии, но при этом продолжал проводить концерты».
Кроме того, Мизулина также заявила, что Xolidayboy якобы отказался высказаться в поддержку СВО на Украине, после чего его концерты отменили в двух городах Крыма.
В связи с этим продюсер певца-тиктокера Xolidayboy Ульяна Почеко заявила НСН, что подает заявление в СК на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину «за клевету».
«Пока мы подаем только заявление в СК. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Никакого официального постановления на отмену наших концертов нет. Артист чист перед законом, а организаторы или владельцы площадок просто паникуют из-за поста Мизулиной и звонков активистов. Ваня родился и вырос в Крыму. Это его Родина! Сейчас он в шоке от клеветы. Он любит свою страну, выступал на Дне России, на Дне города. Он верит и знает, что правда будет на нашей стороне, несмотря ни на что», - сказала она.
Концертам 23-летнего тиктокера Xolidayboy в Пятигорске и Ставрополе 5 и 6 ноября угрожала отмена. Как сообщает Life.ru, против щоу исполнителя выступила местная Ассоциация патриотических сил.В частности, общественников возмутили накрашенные ногти и эпатажные татуировки исполнителя и якобы проукраинские высказывания, из-за которых молодежь может «деградировать».
В России осенний призыв в этом году проходит с 1 октября по 31 декабря. В регионах сформировали более 2,7 тысячи призывных комиссий, на военную службу должны отправиться 130 тысяч человек.
Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что в стране продолжается формирование Единого реестра призывников. Напомним, что в апреле был принят закон о цифровизации воинского учета, так называемый «закон об электронных повестках».
Для более эффективной работы в части формирования реестра к процессу подключат налоговую, Рособрнадзор, частные медицинские клиники и территориальные органы МВД, передает «Парламентская газета».
«Это нужно для того, чтобы человека лишний раз не дергать, чтобы он не думал, идти ему в военкомат или не идти, и если идти, то какие с собой брать документы. Скажем, закончил он девять классов, поступил в профессиональное образовательное учреждение — данные о смене его статуса автоматически уйдут в реестр. И военкомат, формируя план очередной призывной кампании, будет уже четко знать, что он призыву не подлежит», - объяснил депутат.
Он отметил, что новшества нужны для борьбы с бюрократией. При этом ожидается, что готов Единый реестр призывников будет к 2025 году.
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