«Во-первых, мы любим свою работу, любим то, чем занимаемся. Во-вторых, мы, конечно, любим своих слушателей, поклонников, зрителей. Это нас вдохновляет. Можно, конечно, вообще ничего не писать с таким багажом хитов, но надо уважать тех, для кого работаешь, поэтому хочется всегда их радовать. Тем более, учитывая, что альбома не было 14 лет. Это огромный срок, за который мы собирали, откладывали, делали заново, возвращались к песням, подбирали что-то для себя. И теперь мы готовы показать плод работы – 15 абсолютно новых песен. Концерт в «Лужниках» все-таки приурочен больше к 30-летию, а не к выходу альбома. Будут все лучшие хиты, плюс, конечно, новые песни», - рассказал он.

Также артист пообещал порадовать ценителей особого звучания на виниловых пластинках.

«Что касается винила, он будет обязательно. Это уже неотъемлемая часть нашего сейчас модного музыкального саунда. К сожалению, полный альбом не поместится на одном виниле, возможно, это будет какая-то выборка из песен. Или будет «двойник», но он очень дорогой, вряд ли кто-то сможет себе его позволить. Поэтому будем об этом думать», - заключил он.

25 и 26 июля 2026 года на Большой спортивной арене «Лужники» состоятся юбилейные концерты «30 нам уже!», приуроченные к 30-летию легендарной группы «Руки Вверх!». Ранее Сергей Жуков в интервью НСН заявил, что не планирует заявлять в этом году третий концерт в «Лужниках» и расширять тур по футбольным стадионам за счет новых городов.

