Мирра Андреева победила в финале «Ролан Гарроса»
Российская теннисистка Мирра Андреева триумфально завершила выступление на «Ролан Гаррос», взяв титул в финале.
В решающем матче она уверенно одолела польскую спортсменку Майю Хвалиньскую — 6:3, 6:2. Эта победа принесла Андреевой первый в её спортивной биографии трофей турнира Большого шлема.
Возраст Мирры — 19 лет, и она стала первой теннисисткой, появившейся на свет после 2005 года, кому удалось покорить мэйджор. Профессиональный путь Андреева начала рано: её дебют во взрослом туре состоялся, когда ей исполнилось 15 лет.
Важной вехой в карьере спортсменки стал май 2023 года — тогда она впервые пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос». Уже к июлю Мирра вошла в сотню лучших теннисисток мира, а по итогам года WTA (Женская теннисная ассоциация) удостоила её звания «Новичок года», отмечает RT.
До нынешней победы высшим достижением Андреевой на турнирах Большого шлема оставался полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024. В том матче она проиграла итальянке Жасмин Паолини, уступив в двух сетах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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