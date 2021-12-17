«Это ужасно!» Вася Киллер назвал «антифанатским» законопроект о Fan ID
Бывший лидер «Гладиаторов» сравнил поведение российских фанатов с «прослушиванием симфонии» и посетовал, что из-за Fan ID им придется разрушать здоровье в пабах.
Введение в России паспортов болельщиков (Fan ID) приведет к тому, что они уйдут со стадионов в бары, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» известный фанат «Спартака», один из лидеров движения «Гладиаторы» Василий Степанов, также известный как Вася Киллер.
Ранее в пятницу Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении с 1 июня следующего года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Fan ID – это электронный документ, оформить который можно будет на Госуслугах.
«Это антифанатский законопроект, он идет против здравого смысла. Никакой безопасности это не повысит, а только отвернет основную массу болельщиков от стадиона и футбола. Все переместятся в пабы и будут заниматься «антизожем», разрушая свое здоровье, и это ужасно», - сказал Вася Киллер.
По его мнению, дополнительных мер по безопасности на российских стадионах вводить не надо, а данный законопроект нужен только тем, кто его лоббирует.
«Менять ничего не нужно, все идет своим чередом. Если ничего не менять и оставить все, как есть, то ничего сверхъестественного не произойдет. Кому-то это, видимо, удобно, и они все это лоббируют. Либо органы правопорядка и силовые структуры, либо где-то еще выше», - сказал главный герой фильма BBC «Армия российских хулиганов».
Вася Киллер также указал, что никакой вспышки фанатского насилия в России нет, а наоборот, все очень «академично» по сравнению с Европой.
«Вы можете назвать пруфы (доказательства – прим. НСН) увеличения роста в России количества потасовок болельщиков, назвать спонтанно хотя бы три случая? Я не вспомню. Можно посмотреть, как ведут себя болельщики в Голландии, Чехии, Словакии, Германии, и сравнить с тем, как у нас все академически и спокойно, практически, как при прослушивании симфонии», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов высказался против введения специальных паспортов для болельщиков. По его словам, внедрение Fan ID – «ещё одна маленькая дифференциация людей».
Со своей стороны, пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев сказал «Радиоточке НСН», что поддерживает введение в России Fan ID.
«Я за введение паспорта болельщика. Стадион – это не только хулиганы, которым не место на трибуне, но и семьи, женщины и дети, которые хотят посмотреть футбол. Для безопасности это все необходимо», - пояснив Мацуев, напомнив, что такая практика давно существует в Европе.
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