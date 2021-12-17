«Это ужасно!» Вася Киллер назвал «антифанатским» законопроект о Fan ID

Введение в России паспортов болельщиков (Fan ID) приведет к тому, что они уйдут со стадионов в бары, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» известный фанат «Спартака», один из лидеров движения «Гладиаторы» Василий Степанов, также известный как Вася Киллер.

Ранее в пятницу Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении с 1 июня следующего года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Fan ID – это электронный документ, оформить который можно будет на Госуслугах.