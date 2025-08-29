Сергей Шнуров признался в любви к геометрии и физкультуре в школе

При этом в школу будущий музыкант пошёл раньше остальных, так что, по его признанию, торжественного 1 сентября у него не получилось.

«Дело в том, что в школу я начал ходить на уроки скрипки, где-то за полгода до официального 1-ого сентября. Специальная музыкальная школа. Поэтому первый поход в школу был не очень первый. Большинство своего класса я уже знал. Были уже друзья и недруги. "Первый раз в первый класс" у меня прошел в каком-то рабочем режиме. С тем поговорил, с тем поцапался», – вспомнил свой первый день в школе музыкант.

Также Шнуров подчеркнул, что школьные знания пригодились ему и во взрослой жизни, а благодаря школе он и сейчас любит учиться.

В этом году, как пообещал музыкант, в День знаний в эфире «НАШЕго Радио» эксклюзивно прозвучит кавер-версия легендарного хита всех школьников, их родителей и учителей разных поколений «Учат в школе» в исполнении группировки «Ленинград».

