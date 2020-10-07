Сергей Галанин переболел коронавирусом
7 октября 202014:58
Рок-музыкант Сергей Галанин, лидер группы «СерьГа» сообщил, что переболел коронавирусом. По его словам, он провел в больнице десять дней и в настоящее время находится дома на карантине.
Музыкант также сообщил РИА Новости, что со здоровьем у него «все нормально».
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал в эфире НСН, как переживает ограничения из-за пандемии коронавируса.
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7 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru