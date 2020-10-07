Дробыш и Лоза пожаловались на убытки из-за коронавируса

Звёзды российской эстрады пожаловались на снижение доходов из-за пандемии COVID-19. В беседе с порталом Teleprogramma.pro Виктор Дробыш заявил, что сложилась тяжелая ситуация, которая коснулась не только артистов, но и продюсеров, поскольку последним приходится оплачивать простои из-за отмены концертов. Под государственную поддержку они не попали.

По словам Дробыша, спасти их может возобновление концертов. Музыкант Юрий Лоза, однако, рассказал, что несмотря на снятие некоторых ограничений, выступление в наполовину заполненном зале невыгодно. В итоге он всё лето сидел без работы и жил на пенсию в 16 000 рублей, а также авторские отчисления. Оба музыканта отметили, что есть люди, которым гораздо хуже.

Начиная с весны 2020 года регионы России в рамках борьбы с распространением коронавируса стали вводить различные ограничения, запрещать проведение массовых мероприятий, в том числе концертов, многие из которых, особенно мировых звёзд, пришлось перенести на 2021 год. Из-за этого отрасль, по подсчётам экспертов, потеряет в 2020 году порядка 30 млрд рублей.

