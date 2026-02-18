Трамп назвал конфликт на Украине бременем для налогоплательщиков США

Президент США Дональд Трамп считает продолжение украинского кризиса несправедливым по отношению к американским налогоплательщикам, которым, по его словам, пришлось финансировать этот конфликт. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Выступая на брифинге, она отметила, что глава государства считает сложившуюся ситуацию несправедливой не только для россиян и украинцев, но и для граждан США. По словам Левитт, Трамп полагает, что американский народ оплачивал войну до того, как нынешняя администрация прекратила соответствующие траты. В администрации США подчеркнули, что президент выступает за скорейшее урегулирование конфликта.