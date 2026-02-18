Суд арестовал главу комитета по госзаказу Петербурга

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу председателя городского комитета по госзаказу Дениса Толстых, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста до 15 апреля. Ходатайство об этом подало следствие.

Суд арестовал экс-главу совета директоров Fesco Северилова

Как ранее сообщали в Следственном комитете, Толстых был задержан в аэропорту Пулково. По версии следствия, в 2024 году группа сотрудников комитета разработала и реализовала схему, позволившую предоставить незаконные преимущества ряду коммерческих организаций — участников госзакупок. Речь идет о содействии в победе в конкурсах и заключении государственных контрактов на поставку товаров и оказание услуг с нарушением законодательства.

В пресс-службе отмечали, что до задержания чиновник пытался покинуть Россию. Вину по предъявленному обвинению он не признал, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Санкт-ПетербургГосзаказАрест

