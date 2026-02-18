Зеленский предложил провести новый раунд переговоров в феврале
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины целесообразно провести до конца февраля.
По его словам, Киев рассчитывает на следующую встречу в ближайшее время и считает правильным организовать ее уже в текущем месяце. Зеленский также подчеркнул важность участия в переговорах представителей европейских стран.
17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми» и сообщил о подготовке нового раунда.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что обсуждались военные и политические вопросы. По его словам, по теме мониторинга прекращения огня достигнут «почти полный» прогресс, а по политическому блоку, включая территориальные вопросы и санкции, стороны также продвинулись в диалоге, передает «Радиоточка НСН».
