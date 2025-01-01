«С музыкой в сердце!»: Джазовые артисты поделились планами на 2025 год

В свою очередь солистка поп-гранж группы UBEL Варвара Убель заявила, что коллектив в 2024 году совершил квантовый скачок.

«В этом году группа UBEL совершила квантовый скачок. По ощущениям, мы поднялись на следующую ступеньку, выпустив наш второй студий альбом, концептуальный «Сувенир с Земли», расширив состав музыкантов и сыграв два самых больших концерта группы на сегодняшний день. Это безумно вдохновляет и дарит много сил на дальнейшее творчество. Мы продолжим удивлять нашего дорого слушателя, раскачивать жанровые качели и влюблять в себя новые и новые города. Для российской музыкальной индустрии 2024 год был прекрасен и богат на отличные релизы. Нас поразили новые альбомы Zoloto, L’One, Settlers, Saluki, группы «Обстоятельства», - рассказала собеседница НСН.

По ее словам, в 2025 году группа UBEL выпустит новый сингл и будет выступать на летних фестивалях.

«В 2025 году ждите нас на летних музыкальных фестивалях. Также мы расширим географию сольных концертов и выпустим всенародный хит. Спасибо всем, кто был рядом в этом году, поддерживал нас и позволил нашим песням стать саундтреками к собственной жизни», - заключила певица.

Ранее Убель в интервью НСН рассказала о том, как знакомство с джазом в шесть лет перевернуло ее жизнь и разбудило азартную эмоцию. При этом певица добавила, что также питает особую любовь к року и ряду других жанров.

