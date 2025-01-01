«С музыкой в сердце!»: Джазовые артисты поделились планами на 2025 год
Лариса Долина в эфире НСН пожелала россиянам обрести душевную гармонию и идти по жизни с музыкой в сердце.
Народная артистка России Лариса Долина в эфире НСН пожелала россиянам душевной гармонии в 2025 году.
«Желаю всем в Новом году открыть для себя что-то настоящее, состояться в чем-то, в чем не успели в прошлом году, обрести душевную гармонию и идти в ногу со временем, но с музыкой в сердце», - отметила она.
Австралийская певица доминиканского происхождения Фантине (Fantine) назвала самым ярким событием 2024 года гастроли с Московским джазовом оркестром.
«Каждый концерт имеет свойство быть самым ярким до тех пор, пока не появится следующий. В 2024 году самым ярким событием для меня были наши гастроли с Игорем Бутманом в честь 25-летия Московского джазового оркестра. Из этих 25 лет я работаю с коллективом уже 12», - поделилась артистка.
Говоря о планах на 2025 год, певица с иронией заявила о планах по покорению мира и выразила надежду на то, что ей удастся выпустить новый альбом и начать сотрудничество с лейблом.
«У меня очень много планов на 2025 год. Конечно же, сначала мы хотим покорить весь мир, но до того, как мы этого добьемся, нужно будет пройти несколько этапов. Хочется выпустить джазовый альбом, хочется выпустить всю свою авторскую музыку, которую я не успела выпустить в прошлом году. Хочу написать синглы, новую музыку, отправиться на гастроли, начать работу с лейблом – очень много всего. Жду не дождусь 2025 года!» - заключила певица.
В свою очередь солистка поп-гранж группы UBEL Варвара Убель заявила, что коллектив в 2024 году совершил квантовый скачок.
«В этом году группа UBEL совершила квантовый скачок. По ощущениям, мы поднялись на следующую ступеньку, выпустив наш второй студий альбом, концептуальный «Сувенир с Земли», расширив состав музыкантов и сыграв два самых больших концерта группы на сегодняшний день. Это безумно вдохновляет и дарит много сил на дальнейшее творчество. Мы продолжим удивлять нашего дорого слушателя, раскачивать жанровые качели и влюблять в себя новые и новые города. Для российской музыкальной индустрии 2024 год был прекрасен и богат на отличные релизы. Нас поразили новые альбомы Zoloto, L’One, Settlers, Saluki, группы «Обстоятельства», - рассказала собеседница НСН.
По ее словам, в 2025 году группа UBEL выпустит новый сингл и будет выступать на летних фестивалях.
«В 2025 году ждите нас на летних музыкальных фестивалях. Также мы расширим географию сольных концертов и выпустим всенародный хит. Спасибо всем, кто был рядом в этом году, поддерживал нас и позволил нашим песням стать саундтреками к собственной жизни», - заключила певица.
Ранее Убель в интервью НСН рассказала о том, как знакомство с джазом в шесть лет перевернуло ее жизнь и разбудило азартную эмоцию. При этом певица добавила, что также питает особую любовь к року и ряду других жанров.
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