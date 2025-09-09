С Гагой, но без Гранде: Кого из победителей премии MTV слушают в России
Ариана Гранде получила главную награду премии MTV Video Music Awards лишь потому, что представителям индустрии было важно поддержать ее режиссерские начинания, заверил НСН Игорь Краев.
Певица Леди Гага и сегодня интересна российской аудиторий, но некоторые другие зарубежные исполнительницы остаются за пределами российских музыкальных чартов, рассказал в беседе с НСН основатель портала TopHit Игорь Краев.
Главную награду премии MTV Video Music Awards в номинации «Видео года» ранее получила Ариана Гранде за клип Brighter Days Ahead. Главным триумфатором премии стала Леди Гага, которая одержала победу в четырех категориях, включая «Артист года». Сабрина Карпентер победила в трех номинациях, ее релиз Short n’ Sweet получил награду в номинации «Альбом года». Краев отметил, что выбор исполнителей в ряде категорий не вызывает вопросов, но вручение награды Ариане Гранде выглядит странно.
«Песня Brighter Days Ahead - стандартная R&B-баллада, которая не покорила никаких чартов. Видеоклип на трек собрал на YouTube меньше просмотров, чем церемония вручения премий MTV. Гранде победила, потому что этот трек и клип — часть научно-фантастического короткометражного фильма Brighter Day Ahead, в котором певица дебютировала как режиссер и сценарист. На "Оскар" кино, скорей всего, не потянет, а вот награда MTV — в самый раз. Леди Гага и Сабрина Карпентер награды MTV получили абсолютно заслуженно. Обе артистки в 2025 году в топах всех американских чартов. А вот Тейлор Свифт в этом году не преуспела, просела на радио и в интернете. В американском годовом исполнительском чарте Spotify она сейчас занимает только 99-ю позицию», - пояснил он.
Собеседник НСН также подчеркнул, что из трех исполнительниц лишь Леди Гага хорошо знакома российским слушателям.
«В России Ариана Гранде никогда не была суперпопулярна. Единственное исключение — 2024 год, когда благодаря своему хиту We Can't Be Friends артистка собрала более 1,5 миллиона эфиров. Что касается Леди Гаги, она с 2008 года часто звучит в российском эфире, а в 2025 году вошла и в Top-5 самых популярных зарубежных артистов и в интернете. Сабрина Карпентер в 224 году взорвала мировые чарты. По данным TopHit.ru её хиты прозвучали в эфире более 5 миллионов раз, а в интернете количество прослушивания и просмотров ее треков и клипов приблизилось отметке 10 миллиардов. Но это во всём мире, что касается России, то в 2025 году успехи певицы скромнее: в сводном радиочарте за этот год она сейчас занимает только 178 позицию, а в российских интернет-чартах отсутствует вовсе», - уточнил Краев.
По его словам, главными промоутерами интернациональных хитов в России сегодня выступают крупнейшие федеральные музыкальные радиостанции, благодаря которым в эфире представлены хиты David Guetta, R3Hab, Sia, Alan Walker, The Weeknd и Леди Гага.
По данным совместного исследования платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), по итогу лета отечественные артисты заняли 75% позиций в топ-20 главных исполнителей лета и в 3,3 раза обогнали зарубежных коллег по суммарному количеству проигрываний треков, напоминает «Радиоточка НСН».
