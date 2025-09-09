С Гагой, но без Гранде: Кого из победителей премии MTV слушают в России

Ариана Гранде получила главную награду премии MTV Video Music Awards лишь потому, что представителям индустрии было важно поддержать ее режиссерские начинания, заверил НСН Игорь Краев.

Певица Леди Гага и сегодня интересна российской аудиторий, но некоторые другие зарубежные исполнительницы остаются за пределами российских музыкальных чартов, рассказал в беседе с НСН основатель портала TopHit Игорь Краев.

Вечеринки, коллаборации и пиар: За что радиостанции полюбили диджея David Guetta

Главную награду премии MTV Video Music Awards в номинации «Видео года» ранее получила Ариана Гранде за клип Brighter Days Ahead. Главным триумфатором премии стала Леди Гага, которая одержала победу в четырех категориях, включая «Артист года». Сабрина Карпентер победила в трех номинациях, ее релиз Short n’ Sweet получил награду в номинации «Альбом года». Краев отметил, что выбор исполнителей в ряде категорий не вызывает вопросов, но вручение награды Ариане Гранде выглядит странно.

«Песня Brighter Days Ahead - стандартная R&B-баллада, которая не покорила никаких чартов. Видеоклип на трек собрал на YouTube меньше просмотров, чем церемония вручения премий MTV. Гранде победила, потому что этот трек и клип — часть научно-фантастического короткометражного фильма Brighter Day Ahead, в котором певица дебютировала как режиссер и сценарист. На "Оскар" кино, скорей всего, не потянет, а вот награда MTV — в самый раз. Леди Гага и Сабрина Карпентер награды MTV получили абсолютно заслуженно. Обе артистки в 2025 году в топах всех американских чартов. А вот Тейлор Свифт в этом году не преуспела, просела на радио и в интернете. В американском годовом исполнительском чарте Spotify она сейчас занимает только 99-ю позицию», - пояснил он.

Тейлор Свифт объявила дату выхода нового альбома

Собеседник НСН также подчеркнул, что из трех исполнительниц лишь Леди Гага хорошо знакома российским слушателям.

«В России Ариана Гранде никогда не была суперпопулярна. Единственное исключение — 2024 год, когда благодаря своему хиту We Can't Be Friends артистка собрала более 1,5 миллиона эфиров. Что касается Леди Гаги, она с 2008 года часто звучит в российском эфире, а в 2025 году вошла и в Top-5 самых популярных зарубежных артистов и в интернете. Сабрина Карпентер в 224 году взорвала мировые чарты. По данным TopHit.ru её хиты прозвучали в эфире более 5 миллионов раз, а в интернете количество прослушивания и просмотров ее треков и клипов приблизилось отметке 10 миллиардов. Но это во всём мире, что касается России, то в 2025 году успехи певицы скромнее: в сводном радиочарте за этот год она сейчас занимает только 178 позицию, а в российских интернет-чартах отсутствует вовсе», - уточнил Краев.

По его словам, главными промоутерами интернациональных хитов в России сегодня выступают крупнейшие федеральные музыкальные радиостанции, благодаря которым в эфире представлены хиты David Guetta, R3Hab, Sia, Alan Walker, The Weeknd и Леди Гага.

По данным совместного исследования платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), по итогу лета отечественные артисты заняли 75% позиций в топ-20 главных исполнителей лета и в 3,3 раза обогнали зарубежных коллег по суммарному количеству проигрываний треков, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/EPA
ТЕГИ:РадиостанцияКонцерт

Горячие новости

Все новости

партнеры