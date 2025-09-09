Собеседник НСН также подчеркнул, что из трех исполнительниц лишь Леди Гага хорошо знакома российским слушателям.

«В России Ариана Гранде никогда не была суперпопулярна. Единственное исключение — 2024 год, когда благодаря своему хиту We Can't Be Friends артистка собрала более 1,5 миллиона эфиров. Что касается Леди Гаги, она с 2008 года часто звучит в российском эфире, а в 2025 году вошла и в Top-5 самых популярных зарубежных артистов и в интернете. Сабрина Карпентер в 224 году взорвала мировые чарты. По данным TopHit.ru её хиты прозвучали в эфире более 5 миллионов раз, а в интернете количество прослушивания и просмотров ее треков и клипов приблизилось отметке 10 миллиардов. Но это во всём мире, что касается России, то в 2025 году успехи певицы скромнее: в сводном радиочарте за этот год она сейчас занимает только 178 позицию, а в российских интернет-чартах отсутствует вовсе», - уточнил Краев.

По его словам, главными промоутерами интернациональных хитов в России сегодня выступают крупнейшие федеральные музыкальные радиостанции, благодаря которым в эфире представлены хиты David Guetta, R3Hab, Sia, Alan Walker, The Weeknd и Леди Гага.

По данным совместного исследования платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), по итогу лета отечественные артисты заняли 75% позиций в топ-20 главных исполнителей лета и в 3,3 раза обогнали зарубежных коллег по суммарному количеству проигрываний треков, напоминает «Радиоточка НСН».

