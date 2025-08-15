Тейлор Свифт объявила дату выхода нового альбома

Новый альбом Тейлор Свифт «The Life Of A Showgirl» увидит свет 3 октября. Об этом американская певица объявила в своих соцсетях.

Пластинка, которая станет 12-й в дискографии Свифт, будет состоять из 12 песен. В их числе заглавный трек - дуэт с Сабриной Карпентер «The Life Of A Showgirl».

Продюсерами нового альбома, кроме самой Свифт, выступили Макс Мартин и Shellback, ранее уже работавшие с певицей над релизами «Red» (2012), «1989» (2014) и «Reputation» (2017).

Ранее мировой тур Свифт Eras Tour установил рекорд, собрав более двух млрд долларов, сообщает RT.

ФОТО: кадр из видео
