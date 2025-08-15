Тейлор Свифт объявила дату выхода нового альбома
Новый альбом Тейлор Свифт «The Life Of A Showgirl» увидит свет 3 октября. Об этом американская певица объявила в своих соцсетях.
Пластинка, которая станет 12-й в дискографии Свифт, будет состоять из 12 песен. В их числе заглавный трек - дуэт с Сабриной Карпентер «The Life Of A Showgirl».
Продюсерами нового альбома, кроме самой Свифт, выступили Макс Мартин и Shellback, ранее уже работавшие с певицей над релизами «Red» (2012), «1989» (2014) и «Reputation» (2017).
Ранее мировой тур Свифт Eras Tour установил рекорд, собрав более двух млрд долларов, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тейлор Свифт объявила дату выхода нового альбома
- Захарова назвала спартанскими условия, созданные на Аляске для журналистов из РФ
- Экс-директор парка «Патриот» получил пять лет колонии по делу о хищении
- Трамп исключил вступление Украины в НАТО
- Как результаты саммита на Аляске «взвинтят» индекс Мосбиржи
- Россиян предупредили о новой магнитной буре и предостерегли от работы
- Трамп снова пригрозил РФ санкциями, если не удастся договорится по Украине
- Россиянам рассказали, сколько картофеля можно есть без вреда для здоровья
- Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до пяти человек
- Похмелкин: Новый порядок медосмотра на опьянение будет объективнее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru