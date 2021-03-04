Фестиваль «Усадьба Jazz» умер от коронавируса

Организаторы массовых мероприятий в России начинают делать робкие прогнозы на фестивальное лето. Постепенно ограничения со сферы развлечений снимаются: в Москве, например, уже разрешено заполнять концертные и театральные залы на 50% процентов, а не на 25%. Столичным ночным клубам снова можно работать в привычном для себя режиме.

На фоне этих послаблений некоторые фестивали уже даже заявляют даты и артистов на свои опенэйры. Однако, не все массовые летние мероприятия ждет исцеление от коронавируса. Пандемию не пережили легендарные фестивали, которые проводились не один десяток лет.

Президент фестиваля «Усадьба Jazz» Мария Семушкина в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" рассказала, почему в этом году впервые не случится джазового лета.

«Признаюсь, я не уверена, что у меня получится снова запустить этот проект в этом году с помощью каких-то новых форм, новых инвесторов, новых партнеров. Я, конечно, очень надеюсь, что появятся какие-то новые заинтересованные меценаты, инвесторы и спонсоры. Но пандемия разрушила очень много разных процессов, а такие проекты на коленке не делаются», - призналась "Радиоточке НСН" Семушкина.

По ее словам, не последним фактором стало и то, что сейчас не все границы открыты и визовые центры еще не вернулись в привычный режим работы, а это значит, что международную программу сделать невозможно. А следовательно таким масштабным фестиваль, как был раньше, уже не будет.

В 2020 году концертное агентство Марии Семушкиной, которое занималось «Усадьбой Jazz» долгие 16 лет, было закрыто, а сотрудники потеряли работу. До последнего момента команда «Усадьбы Jazz» скрывала свои проблемы и не заявляла об отмене фестиваля, неся убытки:

«Мы ждали, так как не было понятно разрешит ли государство проводить фестивали больше чем на 5 тысяч зрителей», - рассказывает Семушкина. - «Командой были потрачены огромные усилия на подготовку, было забукированно практически 80% программы, уже были куплены многие авиабилеты, понесены большие расходы на подготовку проекта и поиск спонсоров, на работу в маркетинговом направлении», - продолжает она.

В итоге фестиваль отменился на финальной стадии и все расходы легли на плечи организаторов. Сейчас единственным выходом для быстрого выхода «Усадьбы Jazz» из предбанкротного состояния может стать лишь продажа фестиваля.

«Продажа – это один из возможных вариантов продолжить сам фестиваль. Если бы сложилось таким образом, что действительно нашелся кто-то, кто взялся бы за этот бренд и стал бы его продолжать, я бы решилась на продажу... Я готова к такому развитию событий, лишь бы фестиваль выжил. Хотя, сейчас прилагаю все усилия, чтобы оставаться генеральным продюсером фестиваля и продолжать его делать дальше», - призналась "Радиоточке НСН" Семушкина.

Пандемия действительно больно ударила по фестивальному движению и концерной деятельности в России. Однако, как рассказал "Радиоточке НСН" источник в министерстве культуры Московской области, проблемы с финансированием "Усадьбы Jazz" появились задолго до пандемии.

"Первые слухи о тяжелом финансовом состоянии фестиваля дошли до нас еще в 2019 году. На мой взгляд, проблема в том, что Маша Семушкина, талантливый организатор, но по личным семейным обстоятельствам она отошла от прямого руководства оргкомитетом фестиваля и переехала жить в Лондон. Можно долго объяснять причины неудач, но мне кажется, что назначенный ею менеджмент допустил целый ряд стратегических ошибок и загнал фестиваль в долги задолго до пандемии", - пояснил источник.

По его словам, Мария Семушкина долго не решалась на продажу и два года пыталась сама вывести "Усадьбу Jazz" из предбанкротного состояния, но чуда не случилось. Зато случилась пандемия, которая и добила фестиваль.

"Насколько я знаю, все мало-мальски заметные игроки на этом рынке уже получили от Семушкиной предложение о продаже фестиваля. Сначала условия были жесткие, цены высокие, сейчас все попроще, фестиваль готовы отдать за долги", - уточнил источник "Радиоточки НСН".

Первый фестиваль состоялся в 2004 году и носил название «Русский стиль. Усадьба. Джаз». Это был двухдневный опенэйр в усадьбе Архангельское, который проходил 22 и 23 мая на трех сценах: «Партер», «Аристократ» и «Каприз». В 2019 году «Усадьба Jazz» последний раз прошла в московском парке Коломенское, и в Петербурге в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове.

За все время существования фестиваля в нем принимали участие такие артисты как Optimystica Orchestra, Markscheider Kunst, «Вежливый отказ», Валерий Сюткин, Нино Катамадзе & Insight, Борис Гребенщиков и группа «Аквариум», Therr Maitz, Игорь Бутман, Black Eyed Peas и многие другие.