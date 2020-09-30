Фанаты «Нашествия» сами назначили даты фестиваля

«В этом году мы полностью перешли на электронные билеты, внедряем сервисы, позволяющие управлять своим билетом и пребыванием на фестивале online. Нашим зрителям это нравится, так как заметно упрощает жизнь и делает более эффективной подготовку фестиваля. Поэтому и выбор дат фестиваля мы также предложили сделать online. Большинство проголосовало за 23-25 июля, и мы с благодарностью принимаем эти даты. А наш стратегический курс на цифровизацию «Нашествия» продолжится и дальше», - заявила НСН Евгения Киселева.

Голосование по выбору новых дат «Нашествия-2021» проходило на официальном сайте фестиваля www.nashestvie.ru в течение двух недель.

«С 17 по 30 сентября на сайте проголосовало сто семь с половиной тысяч человек, - пояснил заместитель управляющего фестивалем, руководитель билетной дирекции Владимир Антипов. – И уже очевидно, что фестиваль пройдет 23-25 июля. За эти даты проголосовало 58% принявших участие в опросе. 1 октября мы официально заявим даты проведения фестиваля НАШЕСТВИЕ в 2021 году и объявим о традиционном повышении цен на билеты с 1 ноября».

