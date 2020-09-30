Фанаты «Нашествия» сами назначили даты фестиваля
Больше ста тысяч человек проголосовали на сайте фестиваля «Нашествие» за выбор новых дат фестиваля летом 2021 года. Оргкомитет крупнейшего в России музыкального фестиваля впервые назначил даты мероприятия исходя из пожеланий своих зрителей.
Управляющий фестивалем Евгения Киселева рассказала НСН, что после вынужденного переноса фестиваля летом 2020 года, оргкомитет «Нашествия» сделал ставку на digital, чтобы фестиваль стал максимально удобным для своего зрителя.
«В этом году мы полностью перешли на электронные билеты, внедряем сервисы, позволяющие управлять своим билетом и пребыванием на фестивале online. Нашим зрителям это нравится, так как заметно упрощает жизнь и делает более эффективной подготовку фестиваля. Поэтому и выбор дат фестиваля мы также предложили сделать online. Большинство проголосовало за 23-25 июля, и мы с благодарностью принимаем эти даты. А наш стратегический курс на цифровизацию «Нашествия» продолжится и дальше», - заявила НСН Евгения Киселева.
Голосование по выбору новых дат «Нашествия-2021» проходило на официальном сайте фестиваля www.nashestvie.ru в течение двух недель.
«С 17 по 30 сентября на сайте проголосовало сто семь с половиной тысяч человек, - пояснил заместитель управляющего фестивалем, руководитель билетной дирекции Владимир Антипов. – И уже очевидно, что фестиваль пройдет 23-25 июля. За эти даты проголосовало 58% принявших участие в опросе. 1 октября мы официально заявим даты проведения фестиваля НАШЕСТВИЕ в 2021 году и объявим о традиционном повышении цен на билеты с 1 ноября».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 481 / сут.
Умерли
20 722+177 / сут.
Выздоровели
958 тыс.+5 858 / сут.
- Алиев назвал условие прекращения боев в Карабахе
- Фанаты «Нашествия» сами назначили даты фестиваля
- Азербайджан обвинил Армению в применении ракетного комплекса
- В Госдуму внесли проект о новом порядке расчета МРОТ
- В московском транспорте маски можно будет купить за пять рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru